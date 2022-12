Het silly season voor de coureurs is voorbij, maar voor de teambazen lijkt er nu ook een stoelendans te komen. Na het ontslag van Ferrari-teambaas Mattia Binotto en het vertrek van Jost Capito bij Williams zou ook McLaren-teambaas Andreas Seidl voor een exit staan, meldt Speedcafe.com.

Seidl kwam in 2019 aan het roer van het Formule 1-team van McLaren te staan nadat hij jarenlang teambaas was van Porsche in de langeafstandsracerij. Onder zijn leiding won het Duitse merk, dat net als Audi onder de Volkswagen Groep valt, driemaal de beroemde 24 uur van Le Mans.

Nu meldt het doorgaans goed ingelichte Speedcafe.com dat Seidl voor een terugkeer naar de Volkswagen Groep staat. De Duitser zou namelijk zijn taken als teambaas van McLaren neerleggen om aan de slag te gaan met het Formule 1-project van Audi, dat vanaf 2026 samenwerkt met Sauber en als fabrieksteam in de Formule 1 rijdt. Wat de rol van Seidl binnen dat project zal zijn, is nog niet bekend.

Audi flirtte al lange tijd met het idee van een Formule 1-deelname, maar vanwege de complexe regels en de hoge bedragen bleef een deelname ver weg. Vanaf 2026 worden de motorregels een stuk minder complex met het verdwijnen van de MGU-H en wordt er een nadruk gelegd op kostenbesparing, waardoor Audi nu wel instapt. Audi is van plan een belang te nemen in de Sauber Group en de krachtbronnen komen dan van Audi.

Voor het Formule 1-project heeft Audi al 120 medewerkers ingezet en de faciliteiten in Neuburg worden uitgebreid. Sauber blijft in deze samenwerking verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling van de Formule 1-bolide. Dat gebeurt in het Zwitserse Hinwil. Mocht Seidl inderdaad vertrekken, dan is het nog maar de vraag wie hem opvolgt als teambaas bij McLaren.