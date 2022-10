Het is officieel: Audi zal vanaf 2026 de handen ineenslaan met Sauber. Audi heeft Sauber als ‘strategisch partner’ aangewezen en zal vanaf 2026 als het fabrieksteam van Audi op de Formule 1-grid staan.

Sauber, dat momenteel nog onder de vlag van Alfa Romeo rijdt door de titelsponsordeal, neemt na 2023 afscheid van Alfa Romeo als titelsponsor. Dat maakt de weg vrij voor de komst van Audi, al zal dat dus nog moeten wachten totdat de nieuwe motorregels van kracht gaan in 2026.

Audi is van plan om een belang te nemen in de Sauber Group en het team zal vanaf 2026 gebruikmaken van Audi-krachtbronnen. Daar wordt nu al hard aan gewerkt: Audi heeft al 120 medewerkers op dat project gezet. De faciliteiten in Neuburg zullen uitgebreid worden en dat zal in 2023 grotendeels klaar moeten zijn. De eerste tests voor de krachtbron van 2026 staan in 2025 op de planning. Sauber gaat daarnaast vanaf 2026 aan de slag als fabrieksteam van Audi.

Na jaren van geruchten maakte Audi dit jaar officieel bekend dat het in 2026 tot de Formule 1 zal toetreden. Het merk, dat onder de Volkswagen Groep valt, toonde grote interesse vanwege de nieuwe motorformule die dan van kracht gaat. Zo ligt er een nadruk op kostenbesparing en duurzaamheid terwijl een complex onderdeel, de MGU-H, verdwijnt.

Op Spa-Francorchamps presenteerde de Duitse autofabrikant zich alvast aan de Formule 1, al was er toen nog geen duidelijkheid over de manier waarop zij zouden toetreden en met welk team het ging samenwerken.

Niet alleen Audi toonde dit jaar interesse in een deelname aan de Formule 1. Ook Porsche heeft interesse getoond en leek dicht bij een deal met Red Bull, maar die onderhandelingen liepen stuk. Volgens Red Bull wilde Porsche meer invloed hebben op het team dan enkel de motoren leveren. Porsche heeft de zoektocht naar een Formule 1-team nog niet gestaakt.

Snel meer.