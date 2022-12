Alfa Romeo heeft bevestigd dat teambaas Frédéric Vasseur in januari afscheid neemt van het team. De Fransman had zes jaar de leiding bij het Zwitserse team, maar lijkt zich nu op te maken om de taken van Mattia Binotto bij Ferrari over te nemen.

‘Au revoir, Fred’, zo maakt Alfa Romeo bekend dat het na zes jaar afscheid neemt van teambaas Vasseur. De 54-jarige Fransman zag zijn Sauber in 2017 worstelen om punten te pakken maar leidde het team dit jaar naar haar beste resultaat in tien jaar tijd met de zesde plaats bij de constructeurs. Vasseur neemt nu afscheid van Alfa Romeo, dat hij een stuk sterker achterlaat dan toen hij het aantrof.

“Nu ik mij voorbereid op mijn afscheid van Alfa Romeo, kijk ik met plezier terug op onze zes jaren samen”, zegt Vasseur. “Ik ben dank verschuldigd aan alle medewerkers van het team, want zij zijn degenen die dit team weer op de been hebben gebracht en de ladder van onze sport hebben doen beklimmen.”

“Ik ben trots op wat wij gezamenlijk als team hebben gepresteerd en nog meer op de sterke fundamenten die we hebben gelegd voor wat komen gaat”, vervolgt Vasseur. “Maar waar ik het meest trots op ben, zijn de mensen die dit alles mogelijk hebben gemaakt, die mettertijd vrienden zijn geworden.”

Voor Vasseur blijft Alfa Romeo-Sauber ‘altijd als thuis’ aanvoelen. “En ik zal ze altijd blijven steunen. Ik heb zoveel geleerd in mijn tijd als CEO en teambaas. Elke dag heeft mij voorbereid op wat er komen gaat. Ik weet dat Alfa Romeo steeds sterker zal worden en ik kijk ernaar uit om ze de komende jaren aan de top van de competitie te zien staan”, zwaait de Fransman af.

Het afscheid van Vasseur wakkert de geruchten over een transfer naar Ferrari alleen maar aan. Vasseur wordt al lange tijd genoemd als de opvolger van Mattia Binotto bij Ferrari. Binotto heeft onlangs zijn ontslag ingediend en neemt eind deze maand na 28 jaar afscheid van de Scuderia. Vasseur zou de beoogde opvolger zijn vanwege zijn ervaring als teammanager.

Met het afscheid van teambaas Vasseur staat er nu ook bij Alfa Romeo een vacature open, nadat eerder Williams al bekendmaakte dat Jost Capito na twee jaar afscheid neemt. Bovendien gaan er geruchten dat McLaren-teambaas Andreas Seidl afscheid neemt van McLaren om aan de slag te gaan voor het Formule 1-project van Audi.