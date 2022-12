Jost Capito en Williams zijn – voor de buitenwereld althans – verrassend abrupt uit elkaar gegaan. Capito trad eind 2020 als CEO aan bij Williams en nam een halfjaar later ook de rol van teambaas op zich.

Behalve Capito vertrekt ook zijn rechterhand François-Xavier Demaison, die technisch directeur was. Beide mannen verdienden eerder hun strepen bij Volkswagen Motorsport en speelden een hoofdrol binnen de transformatie die Williams hoopte door te maken.

“Het is een eer om de laatste twee jaar de leiding te hebben gehad bij Williams en de basis te hebben gelegd voor de ommekeer bij dit team”, reageert Capito in een kort perscommuniqué. Matthew Savage, bestuursvoorzitter van Williams-eigenaar Dorilton Capital, bedankt Capito voor bewezen diensten. “We zijn met Jost aan het roer aan een grote transformatie begonnen om Williams weer op het pad naar succes te brengen. We zijn hem daarbij erg dankbaar voor zijn harde werk.”

Pensioen?

Savage haalt verder aan dat Williams Capito dankbaar is dat ‘hij zijn geplande pensioen met een paar jaar heeft uitgesteld’ om Williams de laatste jaren te leiden. “Nu geeft hij de teugels over voor de volgende fase binnen dit geplande proces”, aldus Savage.

Opvallend is wel dat de 64-jarige Capito zelf niet over zijn leeftijd of pensioen rept – al klopt het dat hij daar vóór hij bij Williams aan de slag ging, wel over nadacht. Met Capito verliest Williams in elk geval wel een hoog aangeschreven bestuurder met een schat aan ervaring.

Twijfelachtige revival

Tegelijkertijd vallen er kanttekeningen te plaatsen bij wat Williams de eigen revival noemt. Het team deed het in 2021, het eerste jaar onder Capito, een stuk beter dan de jaren ervoor. Na in 2018, 2019 én 2020 als laatste te zijn geëindigd, finishte het in 2021 als achtste in het WK, met 23 punten – de hoogste score sinds 2017.

In 2022 wist het echter niet succesvol in te spelen op de grote regelrevolutie in de Formule 1. Het team pakte slechts acht punten en eindigde ouderwets – en op achterstand – als tiende en laatste. De FW44, waarop de handtekening van Demaison dus stond, bleek bovendien geen wonderwagen. Williams hoopt binnenkort een nieuwe teambaas en technisch directeur te kunnen presenteren.