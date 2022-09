Het leek een droomhuwelijk te worden: Red Bull-Porsche. Vanaf 2026 zouden de twee grote merken de handen ineenslaan voor een samenwerking in de Formule 1. Na een lange periode van onderhandelingen is er echter een streep gezet door deze deal. Red Bull-teambaas Christian Horner wijst naar Porsche als schuldige voor het stuklopen van de onderhandelingen.

Door de nieuwe motorformule vanaf 2026 was de Formule 1 een interessantere optie voor Audi en Porsche. Audi heeft al aangegeven dat het vanaf 2026 toetreedt, Porsche was bezig met Red Bull over een deal.

Vrijdag maakte Porsche echter bekend dat de onderhandelingen zijn gestaakt en dat het droomhuwelijk niet doorgaat. Porsche was bereid om zich voor vijftig procent in te kopen bij Red Bull en zou als motorleverancier fungeren, maar de autofabrikant wilde meer invloed dan dat.

Red Bull wilde haar onafhankelijkheid niet opgeven, waardoor het voor teambaas Horner niet als een verrassing komt dat het niet tot een deal is gekomen met Porsche. “De gesprekken waren vorige week al beëindigd”, geeft Horner aan.

“Porsche is een geweldig merk, een geweldig bedrijf en we wensen ze veel succes in hun toekomst, wat die ook brengt”, voegt Horner toe. “Maar de richting van Red Bull is duidelijk. We zijn aan deze reis begonnen nadat Honda zich uit de Formule 1 had teruggetrokken. Onderdeel daarvan was de gehomologeerde motor om ons in staat te stellen deze periode te voltooien.”

Foto: Red Bull Content Pool

Red Bull Powertrains

Horner geeft aan dat Red Bull veel werk heeft gestopt in het creëren van de Red Bull Powertrains-afdeling, om vanaf 2026 zelfstandig aan de slag te kunnen op het gebied van motorontwikkeling- en productie. “We hebben een faciliteit in Milton Keynes gecreëerd en enkele van de toptalenten in de sport aangeworven”, legt de teambaas uit. “We hebben nu meer dan driehonderd mensen in dienst in een ultramoderne faciliteit.”

“Voor de zomerstop hebben we het eerste prototype van een volledige V6-motor voor 2026 gedraaid. En onze strategie om motor en chassis allemaal onder één dak en op één campus te hebben, met ingenieurs en ontwerpers die naast chassisengineers en ontwerpers zitten, blijft absoluut ongewijzigd.”

Horner benadrukt dat voor deze hele onderneming geen investeerder of fabrikant vereist was. “En er is geen bijdrage geweest aan waar we vandaag staan. Dus onze focus ligt heel erg op 2026 en we kijken uit naar het volgende nieuwe spannende hoofdstuk voor Red Bull.”

Porsche wilde meer invloed

Bij de gesprekken met Porsche werd voor Red Bull duidelijk dat zij veel meer wilden dan enkel motoren leveren. Zij wilden ook invloed hebben op de operatie van het team zelf. Daar zat Red Bull niet op te wachten. “Ik ga niet in detail treden over wat die discussies waren of inhielden, maar één van de sterke punten van dit team is duidelijk zijn onafhankelijkheid geweest”, zegt Horner.

“Het brengt alle normen en waarden van Red Bull over, of het nu een uitdager is of een buitenbeentje. Het is een van de kernattributen die ons in staat heeft gesteld om zo succesvol te zijn als we vandaag in deze sport zijn”, aldus Horner.

Uiteindelijk legt Horner dan ook de schuld van het stuklopen van deze gesprekken bij Porsche. “Ik denk dat grote organisaties duidelijk een aanzienlijke planning nodig hebben, en ik denk dat zij misschien een beetje op de zaken vooruit liepen. Maar zoals ik al zei, er is nooit een bindende afspraak gemaakt tussen de partijen.”