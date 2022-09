Red Bull kan voor 2026 zoeken naar een andere motorpartner nu Porsche de deal met het team afblaast. De twee partijen konden het niet eens worden over de samenwerking, laat Porsche weten.

Na jaren van geruchten in de paddock waren Audi en Porsche dit jaar wel bereid om samenwerkingen aan te gaan met Formule 1-teams. Reden daarvoor zijn de aangepaste motorregels voor 2026, waardoor de ingewikkelde MGU-H verdwijnt en de ontwikkeling van de krachtbron minder geld zou moeten kosten door meer gestandaardiseerde onderdelen.

Audi heeft al aangekondigd dat het vanaf 2026 tot de Formule 1 zal toetreden. Het is nog niet officieel bekendgemaakt met welk team dat zal zijn, al lijkt Sauber de grootste kandidaat.

Porsche werd in verband gebracht met een samenwerking met Red Bull. Daar leek het lange tijd op dat het slechts een kwestie van tijd was voordat zij een partnerschap voor 2026 zouden aankondigen. Porsche had zich namelijk volgens een document voor 50 procent ingekocht bij Red Bull, waarmee de deal al zo goed als rond leek.

De onderhandelingen zijn echter stukgelopen, zo laat Porsche weten. De autofabrikant kondigt aan dat de deal met Red Bull voor 2026 van tafel is. “Het uitgangspunt was altijd dat een partnerschap gebaseerd zou zijn op gelijkwaardigheid, waarbij niet alleen een motorpartnerschap maar ook het team betrokken zou zijn. Dit kon niet worden bereikt”, laat Porsche weten.

Wel geeft Porsche aan dat het haar Formule 1-zoektocht niet opgeeft. Het automerk stelt dat de Formule 1 door de nieuwe motorregels voor 2026 ‘nog steeds een aantrekkelijke omgeving is voor Porsche, een die we in de gaten blijven houden.”

Eind juli gaf Red Bull nog aan dat de gesprekken met Porsche positief verliepen. Red Bull-adviseur Helmut Marko wilde echter nog niet te vroeg juichen. “Je mag me nog niet feliciteren”, zei Marko destijds. “Deze berichten zijn voorbarig. We hebben gesprekken gevoerd, maar er zijn nog geen beslissingen genomen.” Later klonken er ook berichten dat Red Bull niet bereid was om haar onafhankelijkheid op te geven, waarna de deal steeds onzekerder werd.

Voor Red Bull lijkt een hereniging met Honda vanaf 2026 weer een stuk logischer. Honda leverde sinds 2019 motoren aan Red Bull, maar besloot er na het seizoen 2021 mee te stoppen. De twee partijen werken nog altijd samen, al komt steeds meer van de motorontwikkeling in handen van Red Bull Powertrains te liggen.