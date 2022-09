Red Bull heeft sinds de aankondiging van Porsche, dat de onderhandelingen met het team voor 2026 heeft afgeblazen, interesse van andere partijen gekregen, onthult adviseur Helmut Marko. Bovendien is Red Bull opnieuw in gesprek met Honda over de mogelijkheden vanaf 2026.

Porsche leek op weg naar de Formule 1 als motorleverancier. De Duitse autofabrikant kreeg groen licht van de Volkswagen Groep en de onderhandelingen met Red Bull over een samenwerking vanaf 2026, wanneer de nieuwe motorformule van kracht gaat, waren al in een vergevorderd stadium.

Porsche, dat bereid was om zich voor 50 procent in te kopen bij Red Bull, heeft echter vanochtend bekendgemaakt dat de onderhandelingen definitief gestaakt zijn. Het bedrijf wilde niet alleen een samenwerking op motorisch vlak, maar ook op het gebied van het team zelf. Red Bull wilde die onafhankelijkheid niet verliezen en dus kan er een streep door deze samenwerking.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat zijn team onafhankelijk kan werken, maar er zouden al gegadigden zijn voor een samenwerking nu het nieuws van Porsche naar buiten is. “We hebben op dit moment niemand nodig”, zegt Marko tegen radiostation OE3. “Maar als blijkt dat er synergieën en voordelen bij komen, dan staan we daar voor open.”

“Maar,” voegt Marko gelijk toe, “we hebben al meerdere aanvragen gekregen nu de annulering van Porsche officieel bekend is.” Welke partijen er aangebeld hebben, wil de Oostenrijker uiteraard niet kwijt. Wel geeft hij aan dat zij gesprekken voeren met een oude bekende: Honda.

Honda leverde sinds 2019 motoren aan Red Bull, maar besloot om na het seizoen 2021 de stekker uit het project te trekken. Honda blijft, onder Honda Racing Company, echter technische ondersteuning bieden aan Red Bull en dat gaat tot zeker 2025 door. Het de bedoeling dat Red Bull Powertrains vanaf 2026 zelfstandig krachtbronnen ontwikkelt en produceert.