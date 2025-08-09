Kan een BMX’er over een rijdende Red Bull-bolide springen? Red Bull-talent en Schotse BMX-rijder Kriss Kyle ging deze uitdaging aan. Het lukte de Schot inderdaad om over de RB7, bestuurd door oud-coureur en landgenoot David Coulthard, te springen. Red Bull onthult nu in een nieuwe video hoe de BMX’er dat precies voor elkaar kreeg.

Voordat BMX’er Kriss Kyle aan zijn sprong over de Red Bull begon, vroeg hij eerst nog wat advies aan onder meer Red Bull-coureur Max Verstappen voor zijn gewaagde plan. “Ik denk dat het erger is voor jou”, zei de Nederlander eerlijk toen hij gevraagd werd naar de gevaren. Ook David Coulthard, die voor de sprong achter het stuur van de RB7 kroop, verklaarde zijn landgenoot voor gek. “Hij is gestoord, nietwaar? Hij is helemaal gek”, zei de oud-F1-coureur grappend.

Geslaagde stunt

Na een aantal oefensprongen ging Kyle er echter toch voor, en sprong hij over de RB7 heen tijdens het Goodwood Festival of Speed. Coulthard stuurde recht op de BMX’er af, terwijl Kyle over de Red Bull-bolide heen ‘vloog’. Het leverde niet alleen een gewaagde stunt, maar ook mooie beelden op. Bekijk ze hieronder.



