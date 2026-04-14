Max Verstappen keert dit weekend terug naar de Nürburgring Nordschleife voor de ADAC 24h Qualifiers, de kwalificatieraces in aanloop naar de etmaalrace in mei. Anders dan tijdens NLS2, waaraan Verstappen Racing al meedeed in maart, staan er meerdere sessies op het programma. De viervoudig F1-kampioen gaat een drukke twee dagen tegemoet, met meerdere races én meerdere kwalificaties. Bekijk hier het hele tijdschema!

De ADAC 24h Qualifiers bestaan uit twee kwalificaties en twee vieruursraces die op zaterdag en zondag worden verreden. Op zondag staat er tevens een topkwalificatie op de planning. Hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden, zijn de sessies van komend weekend in april niet bepalend voor de startopstelling van de 24 uur van de Nürburgring. Hoe dat zit, lees je hier.

LEES OOK: Max Verstappen terug op de Nürburgring! Lees hier alles over de kwalificatieraces

Alle sessies worden overigens uitgezonden op YouTube en zijn voorzien van Engels commentaar. Ook via FORMULE1.nl zijn de verrichtingen van Verstappen dit weekend live te volgen. Het tijdschema vind je hieronder.

Hoe laat racet Verstappen op de Nürburgring?

Vrijdag 17 april

Test: 12.15 uur – 14.45 uur

Zaterdag 18 april

Eerste kwalificatie: 08.30 uur – 10.00 uur

Eerste race: 17.30 uur – 21.30 uur

Zondag 19 april

Tweede kwalificatie: 08.15 uur – 09.45 uur

Topkwalificatie: 10.40 uur – 11.40 uur

Tweede race: 13.00 uur – 17.00 uur

Lees hier alles over GP Miami

