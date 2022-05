Guanyu Zhou heeft een boete van 10.000 dollar gekregen voor het in de weg rijden van Max Verstappen. Het incident deed zich voor aan het einde van de derde vrije training van de Grand Prix van Monaco.

Verstappen was tegen het einde van de laatste trainingssessie bezig aan een snelle ronde toen hij bij het zwembad Zhou tegenkwam. Die reed behoorlijk in de weg en dat was voor de wedstrijdleiding aanleiding om de Chinees op het matje te roepen. Ook Verstappen was uitgenodigd om zijn kant van het verhaal te vertellen.

Sainz hindert Vettel

Carlos Sainz kreeg voor hetzelfde vergrijp (impeding) een veel hogere boete. De Spaanse coureur moet 25.000 dollar betalen voor het hinderen van Sebastian Vettel. Dat gebeurde ook in de derde vrije training, op het rechte stuk omhoog bij Beau Rivage.

Carlos Sainz in actie op het Circuit de Monaco (Getty Images)

Dat de boete voor Sainz veel hoger uitvalt dan voor Zhou heeft alles te maken met gevaarzetting. Zhou was door zijn team Alfa Romeo gewaarschuwd voor achteropkomend verkeer, te weten Nicholas Latifi. Het team had echter Verstappen over het hoofd gezien en bood daarvoor ook z’n verontschuldigingen aan. Bij het incident met Sainz en Vettel lagen de zaken even wat anders. De wedstrijdleiding rekent het Ferrari zwaar aan dat het team Sainz totaal niet op de hoogte had gesteld van de aanwezigheid van achteropkomend verkeer. “De coureur was in de veronderstelling dat er geen auto direct achter hem reed. Door het slechte zicht op dat deel van het circuit, vertrouwde de bestuurder volledig op de berichten van zijn team. Niettegenstaande het bovenstaande, hebben we opgemerkt dat de coureur van wagen #55 bijna tot stilstand kwam op het circuit. Dit is onaanvaardbaar en daarom wordt deze straf opgelegd.”