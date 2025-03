Gabriel Bortoleto reageert op de opmerkingen van Helmut Marko en bijt daarbij flink van zich af. De adviseur noemde recentelijk de debuterende Boroleto een ‘B-coureur’. Ondanks dat de Braziliaan respect heeft voor wat Marko voor de Formule 1 heeft gedaan, ‘Max Verstappen is één van de grootste van de sport’, wil Bortoleto op de baan de Oostenrijker zijn ongelijk bewijzen.

De Red Bull-adviseur werd recentelijk door ServusTV gevraagd om de rookies van dit jaar te rangschikken. De Oostenrijker deed vervolgens een aantal controversiële uitspraken, en bestempelde onder meer Jack Doohan als de slechtste rookie van het jaar. Gabriel Bortoleto kwam er niet veel beter vanaf, en werd door Marko als een ‘B-coureur’ omschreven.

“Helmut zit al heel lang in de Formule 1. Hij heeft veel getalenteerde coureurs in de raceklasse gekregen, maar er waren nog meer van zijn coureurs die onderuit gingen”, bijt Bortoleto van zich af in Melbourne. “Ik heb veel respect voor hem. Voor de prestaties van de coureurs die hij in de F1 heeft gekregen. Max Verstappen is voor mij één van de grootste van de sport.”

Spijt

Toch betekent dat bij lange na niet dat Bortoleto het zomaar met alles wat Marko roept eens is. “Ik denk dat ik al heb bewezen dat ik in de Formule 1 thuishoor. Ik won zowel het F3- als F2-kampioenschap als een rookie. Ik zal hem laten zien dat hij ongelijk heeft. Het enige wat ik nu kan doen is op de baan laten zien dat hij het bij het verkeerde eind heeft. Hopelijk ziet hij dan in dat zijn mening verkeerd was, en krijgt hij spijt van wat hij heeft gezegd.”

