Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft de FIA een tik op de vingers gegeven. De Oostenrijker snapt niet dat het bestuursorgaan pas vanaf de GP Spanje de flexibiliteit van de voorvleugels gaat testen. Marko is wel blij dat de FIA überhaupt strenger gaat controleren, want de uitbanning van de flexibele vleugels kan wel eens in het voordeel van Max Verstappen werken.

De FIA verklaarde begin februari dat de controversiële ‘flexi-wings’ definitief worden uitgebannen in de Formule 1. De nieuwe reglementen schrijven strengere eisen voor aan de beweeglijkheid van zowel de achter- als voorvleugel. Tijdens het Grand Prix-weekend in Spanje zullen extra tests worden gedaan om de flexibiliteit van de voorvleugels te beperken.

Red Bull-adviseur Marko is van mening dat deze strengere regels wel eens in het voordeel kunnen werken van zijn stercoureur Max Verstappen. “Het zal zeker in het voordeel werken van Max, want niemand anders kan zo goed omgaan met een moeilijke auto als hij”, legt de 81-jarige Oostenrijker uit aan Auto, Motor und Sport.

Grijze gebieden

De adviseur vindt het echter niet kunnen dat de FIA pas in Spanje gaat controleren. Het Spaanse raceweekend is pas in juni, waardoor teams in theorie acht raceweekenden lang van een flexibele voorvleugel kunnen profiteren.

“Ieder team, behalve de kleinere teams, heeft een vleugel gebouwd die doorbuigt. Het is te gek voor woorden dat iedereen deze halverwege het seizoen moet weggooien”, is Marko van mening. “De nieuwe regel zou of gelijk al moeten ingaan of helemaal niet. De FIA zou zich ondertussen toch ook moeten realiseren dat regels zo moeten worden opgesteld dat er geen grijze gebieden meer zijn.”

