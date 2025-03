Na de wintertests in Bahrein zijn de analisten eensgezind – regerend kampioen McLaren beschikt in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen opnieuw over de snelste bolide. Toegegeven, de tests zeggen natuurlijk niet alles over de ware machtsverhoudingen, maar vooralsnog was de racepace van de papaja’s het meest indrukwekkend. Red Bull-adviseur Helmut Marko waarschuwt zelfs dat McLaren nog meer snelheid achter de hand heeft.

Max Verstappen, die vorig jaar mede dankzij zijn sterke optreden in de eerste seizoenshelft kampioen werd, zei eerder dat hij niet meedoet voor de winst tijdens de openingsrace in Australië. Hij gaat ervan uit dat beide McLaren-coureurs zullen uitvechten wie de Grand Prix in Melbourne wint. Helmut Marko deed een vergelijkbare voorspelling tegenover het Oostenrijkse ServusTV: “McLaren is duidelijk superieur.” De rondetijden tijdens de testdagen in Bahrein waren niet altijd representatief, maar qua racesnelheid zouden de papaja’s het beste zijn.

‘Wordt een één-tweetje’

“In de kortere runs hebben ze dat niet laten zien,” legde Marko uit. “Maar telkens als ze naar buiten kwamen, was het: sector één, beste tijd. Sector twee, boem! Daarna reden ze terug de pitstraat in om hun ware potentieel een beetje te verhullen.” Ook tijdens de zogenaamde longruns zou McLaren niet het achterste van zijn tong hebben laten zien, aldus Marko. Hij gaat ervan uit dat het team met een volle tank reed om de rondetijden te beïnvloeden. “Anders waren ze een halve tot een volle seconde sneller geweest,” waarschuwde hij.

Zo reden Lando Norris en Oscar Piastri maar zelden de snelste tijd op het Bahrain International Circuit. Eerstgenoemde was op dag één weliswaar het snelst, maar op donderdag en vrijdag ging die eer naar respectievelijk Carlos Sainz en George Russell. “Dat suggereert opnieuw dat McLaren niet met het volle motorvermogen reed,” legde Marko uit. “Maar als we deze resultaten een beetje terugzien in Australië, wordt het meteen een eerste en tweede plek.”

