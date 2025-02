Het team van Ferrari is verheugd dat de buigbare voorvleugel in 2025 wordt aangepakt. Concurrent McLaren kwam vorig jaar in opspraak omdat bepaalde onderdelen onder aerodynamische druk zouden doorbuigen. De FIA introduceerde tijdens de winterstop strengere regels voor deze zogenaamde flexi-wings. Ferrari heeft het ontwikkelingsplan daarop kunnen aanpassen.

Na de onthulling van de SF-25 in Londen mochten Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton woensdag al testen op Fiorano. Naar verluidt is de Scuderia zeer tevreden over de nieuwe bolide, die onderhuids aanzienlijk is veranderd ten opzichte van zijn voorganger. De grootste aanpassing? Een pullrod-ophanging bij de voorwielen. Deze set-up volgt het voorbeeld van Red Bull en zou bovendien beter aansluiten bij de rijstijl van Hamilton.

FIA schept duidelijkheid

Ferrari-teambaas Fred Vasseur is ook dankbaar dat de FIA duidelijkheid heeft geschept over de voorvleugel. Begin februari verklaarde de organisatie dat de vermeende flexi-wings definitief worden uitgebannen. In de nieuwe reglementen worden al strengere eisen gesteld aan de beweeglijkheid van de achtervleugel. Tijdens het raceweekend in Spanje (30 mei tot en met 1 juni) zullen extra tests worden uitgevoerd om ook de flexibiliteit van de voorvleugel te beperken. Zo krijgen teams voldoende tijd om aanpassingen te maken.

“Het is goed om duidelijkheid te hebben”, reageerde Vasseur tegenover RaceFans. “Het belangrijkste voor mij is dat we op tijd weten of we in Spanje iets aan de voorvleugel moeten veranderen. Natuurlijk kun je vraagtekens plaatsen bij de timing, want het is de week na de GP van Monaco. Maar uiteindelijk werkt het in ons voordeel – nu weten we op tijd of we iets moeten aanpassen. Het was een veel vervelender scenario geweest als we pas na twee of drie races te horen hadden gekregen dat er iets moest veranderen, omdat het in dit geval erg lastig is om zomaar een nieuwe voorvleugel te ontwerpen. Dat was een puinhoop geworden. Nu weten we gewoon dat we het ontwerp vóór Barcelona moeten updaten.”

