Na Felipe Massa heeft Brazilië er weer een Formule 1-coureur bij die de harten van de fans sneller laat kloppen. Gabriel Bortoleto maakt zich op voor zijn eerste thuisrace op Interlagos én mikt op punten voor eigen publiek.

Brazilië heeft met Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi en Nelson Piquet – de schoonvader van Max Verstappen – drie meervoudig wereldkampioenen voortgebracht in de Formule 1. Felipe Massa was in 2008, tot Lewis Hamilton Timo Glock in de laatste bocht van de seizoensfinale in São Paulo voorbijging, zelfs virtueel wereldkampioen en dus akelig dicht bij een negende Braziliaanse titel.

Sinds Massa’s vertrek in 2018 hebben de Braziliaanse fans lang moeten wachten op een landgenoot in de koningsklasse, maar dit weekend kunnen ze eindelijk weer juichen. Voor Gabriel Bortoleto, de 21-jarige rookie van Sauber, is zijn eerste Grand Prix op thuisgrond een droom die werkelijkheid wordt. “Opgegroeid in São Paulo, heb ik altijd gedroomd van racen op Interlagos. Om dat te doen als Formule 1-coureur is iets waar ik echt naar uitkijk. Het voelt bijna onwerkelijk”, zegt hij in Saubers raceweekend-preview. “Al het werk dat mijn familie en ik door de jaren heen hebben gedaan, heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik kan niet wachten om eindelijk het circuit op te gaan voor mijn eigen mensen.

Punten scoren

Toch weet Bortoleto dat hij het sentiment even moet laten varen zodra de helm opgaat. “Dat gezegd hebbende, verandert het mijn focus voor het weekend niet: ik ben volledig gefocust op de race en het leveren van prestaties”, verzekert Bortoleto. “Het is weer een Sprint, wat betekent dat er minder tijd is om alles in de best mogelijke staat te krijgen.”

Na een bescheiden start ontplooit Bortoleto zich stapsgewijs tot revelatie onder de rookies, waarbij zijn ervaren teamgenoot Nico Hülkenberg meermaals het onderspit moet delven. Hij scoorde tot nu toe vijf keer punten, met een tiende plaats tijdens de vorige race in Mexico-Stad en een zesde plaats in Hongarije als beste resultaat. “We hebben de laatste tijd een paar goede resultaten als team behaald, dus het doel is om door te blijven werken, elke kans te benutten en hopelijk opnieuw een top tien te scoren hier thuis”, klinkt Bortoleto strijdvaardig.

