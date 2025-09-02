De Grand Prix van Zandvoort was er geen om te onthouden voor het team van Sauber. Coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto finishten op de veertiende en de vijftiende plaats. Beiden waren na afloop duidelijk: er zat meer in dit weekend.

Op zaterdag strandde Hülkenberg al in Q1 en moest hij genoegen nemen met P17. Teamgenoot Gabriel Bortoleto wist wel door te stoten naar Q2 en kwalificeerde zich uiteindelijk als dertiende. Maar op zondag was die inspanning tenietgedaan. Bij de start van de race verloor de Braziliaan meteen zes posities en kwam als negentiende uit bocht 1. In ronde 3 liep hij ook nog eens schade op aan zijn voorvleugel na contact met Lance Stroll, waardoor zijn race er al vroeg als een verloren strijd uitzag.

Sauber-coureurs niet tevreden

Beide coureurs spraken na afloop van de race over gemiste kansen op een circuit waar het team hoopte op meer. “Het voelt alsof de start vandaag de belangrijkste gebeurtenis was”, vertelde Bortoleto bij F1TV. “Zonde, want we vertrokken vanuit een goede startpositie en zagen dat de race van vandaag een van de races was waarbij je geen kansen mag missen – en we hebben alle kansen verloren.” “Het voelt zonde, als een dag vol gemiste kansen. Zeker als je ziet wat sommige concurrenten vandaag hebben gepresteerd,” voegde Nico Hülkenberg er nog aan toe.

Een zware dag voor het team van Sauber. Maar Hülkenberg geeft de moed zeker niet op: “Tegenslagen horen bij de sport, maar we staan op en gaan over een paar dagen weer verder.”

