Flashback ’18: Hoe een battle tussen de Bulls in Bakoe tot een botsing en een breuk leidde

Deze zondag had de Grand Prix van Azerbeidzjan gehouden moeten worden, maar deze gaat door de coronacrisis niet door. Azerbeidzjan is een vrij nieuw nummer op de kalender, maar de straten van Bakoe hebben al voor veel spektakel en bikkelharde battles gezorgd. Waaronder in 2018, tussen Red Bulls Max Verstappen en Daniel Ricciardo. De strijd bij de stierenstal veranderde in ‘een shitshow’ (Ricciardo’s woorden) en kreeg nog een staartje ook…

Helmut Marko spoedt zich na afloop van de turbulente Azerbeidzjaanse GP snel naar de uitgang, door alle commotie nog de verkeerde ook. De Red Bull-topman oogt één dag na zijn 75e verjaardag kalm, maar kookt vanbinnen. Max Verstappen en Daniel Ricciardo zijn eerder op de middag in het zicht van de haven en nog vlak voor zijn neus ook uitgeschakeld. Niet door mechanische pech, maar door een botsing. “Onacceptabel”, noemt Marko direct na de race de aanvaring tussen beide teamgenoten – luid en duidelijk zoals alleen hij dat kan.

Bij Red Bull slooft iedereen (zo’n 800 man) zich dagelijks uit om de twee goedbetaalde piloten, van het beste materiaal te voorzien. Niets is het personeel te veel; Verstappen en Ricciardo worden op handen gedragen. En dan rossen zij elkaar in hun ijver, ambitie en onderlinge competitie van de baan. Weg hoge klasseringen, weg punten, weg inkomsten en weg trots. Het oogt nogal knullig en onprofessioneel, voor het oog van de wereld. Een crash met een teamgenoot is een doodzonde, al heeft Red Bull er ervaring mee na eerdere aanvaringen tussen Mark Webber en Sebastian Vettel.

Teambaas Christian Horner heeft geen goed woord over voor zijn coureurs, maar formuleert bedachtzaam als hij ten overstaan van een peloton journalisten zijn visie op het incident geeft. Voorzichtig zoekt hij naar woorden, zijn frustratie verbergend met een gezicht dat ondanks de inquisitie keurig in de plooi blijft. Ook hij noemt het onacceptabel. Verstappen en Ricciardo hebben het harde werk van 800 mensen op een winderige zondagmiddag in Bakoe verpest. “Formule 1 is een teamsport”, stelt Horner. Hij verwacht excuses van het duo aan het personeel, niets meer en niets minder.

Banden kussen

Was de aanvaring te voorkomen? Alleen als Red Bull de coureurs in de slotfase vanaf de pitmuur verordonneert hun posities te behouden, want afgaand op hun verbeten strijd lijkt een crash onvermijdelijk. Vanaf de start vliegen Verstappen en Ricciardo, vertrokken vanaf P5 en P4, elkaar in de haren. Twee keer blijft de schade in de wiel-tegen-wielduels beperkt tot banden kussen, maar de derde maal is funest. Verstappen verdedigt zich op weg naar bocht 1 met hand-en-tand bij een snelheid van ruim 300 kilometer per uur, Ricciardo klapt na een mislukte inhaalpoging vol in de achterkant van de RB14 van zijn collega. De brokstukken vliegen over de baan. Nadat ze zijn uitgestapt ontwijken beide zondaars elkaar. “Het was, vond ik, een harde maar faire strijd. De laatste was alleen iets té”, oordeelt Verstappen.

Hij heeft dan al openhartige gesprekken gevoerd. Marko heeft hem en Ricciardo op de eerste verdieping van het Red Bull-motorhome terechtgewezen en zegt: “We hadden alles doorgenomen, maar kennelijk moeten we andere maatregelen nemen.” Horner: “Ze mogen van ons tegen elkaar racen, maar wel met respect voor elkaar en met oog voor het teambelang. Helaas kwam vandaag het slechtste scenario uit. Zeer teleurstellend.” Een schuldige wordt niet aangewezen, niet door Horner, niet door Marko en ook niet door de coureurs zelf. “Het maakt ook niet uit wie schuld heeft, je wilt gewoon niet met elkaar crashen”, stelt Verstappen, “want Formule 1 is een teamsport”, beseft ook hij. Weer dat woord: “Het is onacceptabel.”

Verstappen toont berouw, Ricciardo ook. In het rennerskwartier wordt experts om hun mening gevraagd. Niki Lauda is zoals zo vaak uitgesproken en schrijft de botsing voor 70 procent op Verstappens conto. “Als je de hele tijd heen en weer gaat, waar moet die arme jongen dan naartoe?” De wedstrijdleiding laat het duo na een kort verhoor onbestraft. Opvallend is wel dat zij in haar rapport verklaart dat Verstappen twee keer heeft bewogen om zijn positie te verdedigen, waar één keer is toegestaan. Maar omdat Ricciardo evenmin vrijuit gaat, blijft het bij een reprimande. Beide coureurs maken na het gesprek met de wedstrijdleiding netjes hun rondje tv-interviews af. Hun verklaringen zijn identiek. “Dit is het laatste wat we wilden”, zegt Ricciardo. “We zijn allemaal aangeslagen.”

Bakoe droeg bij aan breuk

De mea culpa’s klinken oprecht, al zullen ze ook vanuit het team geregisseerd zijn. Van kwaad bloed onderling is echter echt geen sprake, bezweren Ricciardo en Verstappen. “Het is goed tussen ons”, bevestigt zijn zoon. “We balen er natuurlijk allebei van dat dit is gebeurd, maar verder geen problemen. Niks.” Hun relatie kan wel een stootje hebben.

Het is een stootje, maar ook een zetje dat Ricciardo – zo erkent hij achteraf – wat verder richting de exit duwt bij Red Bull. In die zin krijgt het voorval dus toch nog een staartje. “Het speelde een rol in mijn beslissing Red Bull te verlaten”, zegt Ricciardo krap een jaar later in gesprek met de Syndey Morning Herald, inmiddels als Renault-coureur. “Ik voelde me daarna nooit meer hetzelfde binnen het team. Op het moment dat we crashten, dacht een deel van mij: ‘jullie verdienen dit, gasten, dit was een shitshow.”

Want, legt Ricciardo die gedachte uit: “Als de rollen omgedraaid waren en ik twee keer van kant was gewisseld onder het remmen, zou het dan op dezelfde manier afgehandeld zijn? Die vraag bleef ik mezelf steeds stellen. Het team gaf ons allebei evenveel schuld voor die situatie, maar ik denk dat ze diep van binnen wisten dat het hun fout en die van Max was. Dat zat me allemaal niet lekker.”

Het was niet dé reden voor zijn vertrek, net zoals hij niet ‘wegrende voor het gevecht met Verstappen’, zoals Red Bull-teambaas Horner nog eens beweerde. Er waren meer redenen: het was een combinatie van factoren en een verlangen naar een nieuw avontuur, legde Ricciardo herhaaldelijk uit. Maar Bakoe 2018 was een reden, en droeg bij aan zijn gevoel dat Red Bull steeds meer Verstappens team werd.

