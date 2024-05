Valtteri Bottas heeft voor de sprintrace van zaterdagavond (18.00 uur Nederlandse tijd) een gridstraf gekregen, waardoor hij helemaal achteraan moet beginnen. De Fin van Stake F1 kreeg de straf nadat hij in de sprintkwalificatie bijna een crash had veroorzaakt door het hinderen van Oscar Piastri. Bottas reed op dat moment gevaarlijk langzaam op de racelijn.

Bottas baalde hoorbaar van het incident en verweet meteen over de boordradio zijn kersverse race-engineer Steven Petrik. Volgens de coureur was hij te laat gewaarschuwd voor de aanstormende Piastri. Bottas werkt in Miami voor het eerst samen met Petrik, nadat de teamleiding onverwacht koos om de vorige race-engineer te vervangen. Opvallend genoeg had Bottas hierin geen enkele inspraak, zo bekende hij donderdag op de mediadag in Miami. “Het was nogal een plotselinge verandering”, aldus Bottas.

De personele wisseling maakt deel uit van de overgang van Sauber/Stake F1 naar Audi, dat in 2026 als fabrieksteam verder gaat. Bottas: “Er gaan wat mensen weg en er komen wat mensen bij. Het mag duidelijk zijn dat de meeste van die beslissingen niet in mijn handen liggen.”

Hamilton ontsnapt aan gridstraf

In tegenstelling tot Valtteri Bottas ontsnapte zijn vroegere teamgenoot bij Mercedes, Lewis Hamilton, wel aan een gridstraf. Tijdens de sprintkwalificatie droegen sommige teamleden niet de verplichte beschermende kleding in de pitlane. De stewards kwamen er later achter dat bijna alle teams dezelfde overtreding hadden begaan en dat het derhalve weinig zin had om straffen op te leggen. Hamilton liet overigens de twaalfde tijd noteren. Max Verstappen verzekerde zich van pole.

