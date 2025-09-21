Het scheelde weinig of Valtteri Bottas had volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff dit weekend in Azerbeidzjan zijn F1-rentree gemaakt. Donderdag was al publiekelijk bekend dat George Russell niet fit was, maar vrijdag was het zo erg met hem gesteld dat Bottas bijna in de auto zat. “Het was kantje boord met Russell.”

Hoewel Wolff alle vertrouwen heeft in zijn Finse reservecoureur deed het hem logischerwijs deugd dat Russell uiteindelijk toch kon rijden. Zondag eindigde de Engelsman zelfs als tweede in de GP van Azerbeidzjan, achter de ongenaakbare Max Verstappen.

“Vrijdag ging het echt heel slecht met George”, aldus Wolff in gesprek met Sky Sports. “Hij zei: ik weet niet of ik het red. Maar gelukkig herstelde hij, hoewel zich nog elke dag slecht voelde. Dat je dan toch blijft rijden en zo kunt presteren, is heel erg knap. Een megaprestatie.”

Voor Bottas betekende het in elk geval dat een rentree nog even op zich laat wachten. Volgend seizoen is hij hoe dan ook weer van de partij, want Cadillac presenteerde hem onlangs al als een van de coureurs voor 2026. Net als teamgenoot Sergio Pérez maakt de Fin dan dus sowieso zijn rentree.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.