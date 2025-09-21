Max Verstappen bleef zondag na zijn fabuleuze overwinning in Azerbeidzjan kalm met betrekking tot de kansen op een vijfde wereldtitel. Door zijn zege liep hij in één klap 25 punten in op de uitgevallen WK-leider Oscar Piastri. “69 punten verschil goedmaken in zeven races, dat is best veel.”

Het antwoord op de vraag hoe hij nu zelf naar zijn titelkansen kijkt, was even begrijpelijk als logisch. Natuurlijk gaat de Nederlander niet voorspellen dat hij ‘wel even’ 69 punten gaat goedmaken. Voor de goede orde: Verstappen heeft het over zeven races die nog op het programma staan. Hij doelt daarmee op de GP’s. Maar er zijn ook nog drie sprintraces waarin voor de winnaar acht punten per keer te vergaren zijn.

Op papier is het theoretisch dus zeer goed mogelijk om 69 punten in te halen, maar in de praktijk moet er dan heel wat water onder de brug door. Niet alleen moet Verstappen bijvoorbeeld nog een paar keer winnen of in elk geval steevast veel punten blijven scoren, maar ook zal zowel Oscar Piastri als Lando Norris dan nog een of meerdere keren met lege handen moeten staan of op z’n minst moeten tegenvallen.

Er zijn wat dat betreft tig scenario’s mogelijk de komende tijd. Maar Verstappen, hoe blij ook met de zege in Azerbeidzjan, laat zich niet gek maken door het woord wereldtitel of de toegenomen kansen daarop. “Ik bekijk het lekker race per race”, vertelt hij kalm. “Ik wil gewoon maximaal mijn best doen en zoveel mogelijk punten scoren. Dan zien we het wel.” Dat Red Bull de smaak te pakken heeft en het zowel op als naast het circuit stukken beter gaat dan voor de zomerstop, is een feit. Het doet Verstappen deugd, zei hij zaterdag al na de kwalificatie in Bakoe.

Verstappen blijft met betrekking tot de kansen op een vijfde wereldtitel echter reëel als altijd. Want hij beseft dat de wederopstanding van het team, met een beter werkende bolide en een hernieuwd geloof in mooie resultaten, niet meteen garandeert dat het op elk circuit net zo goed zal gaan als bijvoorbeeld in Italië en Azerbeidzjan.

De Grand Prix van Singapore wordt bijvoorbeeld een hele grote uitdaging, benadrukte Verstappen in Bakoe nog maar eens. “Het is een circuit met veel downforce en de bandendegradatie is heel hoog.” Tel daarbij op dat Red Bull er nog nooit won en dat belooft op papier weinig goeds. De viervoudig en regerend wereldkampioen liet echter al vaker zien dat hij tegen de verhouding in goed kan presteren. Zoals ook na de zomerstop maar weer blijkt. Dat hij het zelf niet letterlijk uitspreekt, is logisch, maar toch: de hernieuwde jacht op McLaren is geopend – niks te verliezen.

