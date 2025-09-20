Succes in Monza met een zege, zaterdag een pole position in Bakoe en los van de resultaten sowieso een goed gevoel over de auto én over de sfeer bij Red Bull Racing. Dat belooft nog wat voor de rest van het seizoen. De lach is terug bij Red Bull, al rekent Max Verstappen zich nog niet rijk. “Maar ik zit er lekker in”, vertelt hij in Bakoe.

Het kan verkeren: sinds de zomerstop gaat het stukken beter met Verstappen en Red Bull – de lach is terug, Het is ook in de paddock te zien, de sfeer bij Red Bull Racing is goed. De Nederlander knikt. “We hebben samen natuurlijk heel veel mooie momenten beleefd. En als je dan eens een moeilijkere periode hebt, is het niet fijn. Maar dan is het extra mooi dat je met iedereen door die slechte momenten heen komt. Het geeft vertrouwen, het is belangrijk dat mensen ook licht aan het einde van de tunnel zien. En dat waar ze mee bezig zijn, oké is.”

Hoe Verstappen als ‘motivator’ zelf een rol speelde in de (voorlopige) wederopstanding? “Nou, vooral door rondjes te rijden”, klinkt het grijnzend. “Maar los daarvan: we hebben natuurlijk veel besproken, discussies gehad over hoe we zaken aan kunnen passen, hoe we dingen kunnen testen. En dat hebben we samen allemaal goed aangepakt.”

Dat komt overeen met het gevoel wat Verstappen in Azerbeidzjan al het hele weekend heeft én uitspreekt. Vrijdag was hij na de eerste trainingen al goed te spreken over de RB21. Hij merkt naar eigen zeggen dat het team en hij weinig radicaals hoeven te doen qua afstelling. “En dan kan je dingen meer finetunen gedurende een weekend. Zo ga je ook met een veel betere referentie de kwalificatie in.”

Toch garanderen het succes in Monza, de pole in Bakoe én het goede gevoel nog altijd niet dat Red Bull elke wedstrijd om de winst kan vechten. Verstappen: “Want hier rijd je, net als in Monza, natuurlijk ook nog altijd met vrij weinig downforce. Dus we moeten echt wel even afwachten hoe het gaat als je bijvoorbeeld in Singapore gaat rijden met juist heel véél downforce, of op andere circuits waar dat zo is.”

