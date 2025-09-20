Dubbel feest voor Max Verstappen zaterdag, want Thierry Vermeulen en Chris Lulham wonnen in Valencia namens Verstappen.com met Emil Frey Racing een wedstrijd in de GT World Challenge. Dat gebeurde terwijl de Formule 1-coureur in Azerbeidzjan pole pakte.

“Ik was een beetje pissig dat de kwalificatie uitliep en ik zo hun race moest missen”, grapte Verstappen na afloop. “Toen ik de telefoon pakte en het resultaat zag, was ik uiteraard erg blij. Het is heel knap.”

Hoezeer Verstappen betrokken is bij het GT-avontuur blijkt wel uit het contact dat hij heeft. “Ze leren beide veel, daarover hebben we het vandaag nog gehad voor zij de race ingingen. Dan is deze zege natuurlijk heel mooi, het is voor mij ook echt een trots moment als ze dan winnen.”

En dat kan morgen zomaar nog eens. Dan staat in Valencia nog een tweede race op de rol met daarvóór nog een kwalificatie. Reken maar dat Verstappen tijdens de racedag in Bakoe de verrichtingen van Vermeulen en Lulham weer met buitengewone interesse volgt. En als de Grand Prix van Azerbeidzjan (13.00 uur) niet zo uitloopt als de kwalificatie kan hij wellicht de finish van de GT-race dit keer wél meemaken. En wie weet is er dan opnieuw dubbel feest in kamp-Verstappen.

