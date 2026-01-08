Valtteri Bottas en Sergio Pérez staan in 2026 voor het eerst als Cadillac-teamgenoten op de grid. Voordat het zover is, voelen de twee vedettes elkaar nog even aan de tand in een nieuwe video van de populaire YouTube-serie ‘Hot Ones Versus’. De twee coureurs moeten hierin persoonlijke vragen beantwoorden of een hap nemen uit een kippenvleugel met hete saus. Vragen als ‘bij welk Formule 1-team kon je niet wachten om weg te gaan?’ worden daarbij niet geschuwd.

Het concept achter de populaire YouTube-serie ‘Hot Ones Versus’ is simpel: beantwoord een persoonlijke vraag of eet een kippenvleugel met extra hete saus. De video met de twee nieuwe Cadillac-coureurs, Sergio Pérez en Valtteri Bottas, begint echter meteen met een pittige vraag aan de Mexicaan. Pérez wordt namelijk door de Fin gevraagd wanneer hij voor het laatst in een Formule 1-cockpit heeft geplast.

“Ja, ik heb dat gedaan,” geeft de oud-Red Bull-coureur meteen eerlijk toe. “Ik denk dat ik het deed in… Maar het was vóór de race, niet tijdens, want na het volkslied was er geen tijd meer. En het was voordat mijn monteurs me vastgespten. Dus het was een beetje gênant. Ik weet zeker dat ze het gemerkt hebben,” lacht hij wanneer Bottas hem erop aanspreekt, die het ermee eens was dat de monteurs het waarschijnlijk wel gemerkt hadden.

Bekijk de hele video, én wie van de twee Cadillac-coureurs uiteindelijk wint, hier:

(Foto/credit: Cadillac)

