Sergio Pérez heeft onthuld dat Helmut Marko een peperdure psycholoog inhuurde om hem te begeleiden gedurende zijn Red Bull-loopbaan. De Mexicaan werd in 2021 naar Milton Keynes gehaald als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Aanvankelijk bleven de resultaten uit, maar dankzij een aantal prijzige belletjes met een psycholoog kweekte Pérez meer zelfvertrouwen. Volgens de 35-jarige coureur ging het om sessies van maar liefst 6.000 pond per uur.

Red Bull en Max Verstappen werkten tussen 2021 en 2024 vier jaar lang samen met Sergio Pérez. De ervaren racewinnaar werd aangetrokken om een worstelende Alex Albon te vervangen. Hoewel een reeks teleurstellende resultaten in 2024 uiteindelijk leidde tot een pijnlijke breuk, leek Pérez aanvankelijk een geschikte tweede coureur voor Red Bull. In 2021 vond de Mexicaan na enkele Grands Prix zijn draai en hielp hij zijn Nederlandse teamgenoot aan diens eerste wereldtitel. Volgens Pérez was dat mede te danken aan de therapie die hij volgde op advies van Helmut Marko.

Psycholoog voor Pérez

In de Spaanstalige CRACKS-podcast legde Pérez uit hoe Marko een peperdure psycholoog voor hem regelde. “Toen ik net bij Red Bull aankwam en in de eerste races geen resultaten boekte, werd me gezegd: ‘Je hebt een psycholoog nodig. Je moet naar een psycholoog'”, vertelde hij. “Ik stond open voor alles, dus ik nam contact met hem op. Ik zei: ‘Hé, ik ben Sergio Pérez, bla, bla, bla.’ Ik had op dat moment geen tijd voor een sessie, maar we spraken af elkaar later te ontmoeten.”

LEES OOK: Sergio Pérez doet boekje open over Red Bull-loopbaan: ‘Alles was een probleem’

“Op een dag kwam ik naar de Red Bull-fabriek en zeiden ze: ‘Hé, hier ligt een rekening voor je'”, vervolgde Pérez grijnzend. “‘6.000 pond voor de psycholoog. Kun je die alsjeblieft naar Helmut (Marko, red.) sturen? Hij betaalt het wel.’ Het was zesduizend pond voor één telefoontje”, benadrukte de Mexicaan vol ongeloof. “Helmut vroeg later nog hoe het ging. ‘Perfect, met deze sessie zit het goed’, antwoordde ik. En zo hebben we het drie jaar volgehouden; genezen door de psycholoog. De resultaten begonnen te komen, dus uiteindelijk heeft dat telefoontje gewerkt.”

Toch belandde Pérez in 2024 opnieuw in een vormdip. Volgens hem konden de problemen die hij toen met de auto ondervond niet met therapie worden opgelost. “Ik heb overal gezocht, maar diep van binnen wist ik heel goed dat je niet hard kunt rijden als je een auto hebt waarbij je je constant afvraagt hoe hij gaat reageren”, besloot hij. “Je bent voortdurend bezig met de vraag in welke bocht je gaat crashen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)