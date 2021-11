Valtteri Bottas kijkt ernaar uit om volgend seizoen bij Alfa Romeo samen te werken met zijn nieuwe teamgenoot Guanyu Zhou. De Fin benadrukt dat hij geen invloed heeft gehad bij de keuze en vertrouwde zijn team erop dat zij de beste keuze zouden maken.

Afgelopen dinsdag maakte Alfa Romeo bekend dat het na dit seizoen afscheid neemt van Antonio Giovinazzi. Formule 2-coureur Guanyu Zhou neemt zijn zitje over en wordt zo dus de teamgenoot van Valtteri Bottas, die na vijf jaar afscheid neemt van Mercedes. De Fin ziet de samenwerking met Zhou, de eerste Chinese Formule 1-coureur ooit, wel zitten.

“Ik heet hem volgend jaar uiteraard welkom bij Alfa Romeo”, zegt Bottas. “Ik kijk ernaar uit om met hem te werken”, aldus de Fin, die toegeeft dat hij de Chinees nog niet echt kent. “Maar ik heb hem uiteraard in de Formule 2 gezien. Hij is daar al een tijdje actief en met name dit jaar heeft hij wat goede races, goede resultaten en goede constantheid gehad. Hij staat tweede in het kampioenschap en heeft wat zeges gepakt, hij weet dus wel hoe hij moet rijden. Hij is best jong, maar heeft goede jaren in de single-seaters gehad. De potentie is er dus zeker”, looft Bottas zijn toekomstig teamgenoot alvast.

Alfa Romeo heeft met de line-up Bottas-Zhou dus gekozen voor ervaring en een rookie. Bottas staat in ieder geval klaar om Zhou in zijn debuutseizoen te helpen. “Elk Formule 1-team heeft slimme mensen die jou begeleiden. Natuurlijk zal ik hem proberen te helpen omdat we samen moeten werken als een team. Hopelijk pakken we veel punten en goede resultaten en gaan we de goede kant op. Daar kijk ik dus naar uit”, aldus de Mercedes-coureur.

Bottas benadrukt dat hij geen invloed heeft gehad bij de keuze voor Zhou, maar hij is wel constant op de hoogte gehouden van de gang van zaken. “Ik kreeg soms wat updates over wat er allemaal speelde en wat er waarschijnlijk zou gebeuren. Ik had de informatie voor de aankondiging al ontvangen.” Bovendien geloofde Bottas niet dat zijn mening nodig was. “Ik liet het volledig over aan Fred (Vasseur, Alfa Romeo-teambaas, red.), ik vertrouw erop dat hij weet wat het beste voor het team is.”