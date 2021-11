Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur vindt het jammer dat Antonio Giovinazzi zich, na de bekendmaking dat hij na dit seizoen vertrekt, kritisch heeft uitgelaten. Vasseur laakt de houding van de Italiaan, die volgens hem juist dankbaar moet zijn voor de kans die hij heeft gekregen.

Dinsdag maakte Alfa Romeo bekend dat het na dit seizoen afscheid neemt van Antonio Giovinazzi. Na drie seizoenen komt er dus voorlopig een einde aan zijn Formule 1-loopbaan, iets waar hij uiteraard van baalt. Dat liet hij duidelijk blijken in zijn opmerking op Twitter: “De Formule 1 is emotie, talent, auto’s, risico’s en snelheid”, schreef Giovinazzi op Twitter. “Maar als geld regeert, kan het meedogenloos zijn.”

Hij maakte die opmerking nadat ook bekend werd gemaakt dat Formule 2-coureur Guanyu Zhou zijn zitje krijgt voor 2022. Hij wordt daarmee de eerste Chinese coureur in de Formule 1. Naar verluidt zou hij een flinke bruidsschat van zo’n 25 miljoen euro met zich meenemen om dat zitje veilig te stellen.

Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur vindt het wel jammer dat Giovinazzi zo kritisch was na de bekendmaking. “Om eerlijk te zijn is het voor hem gewoon belangrijk om dit hoofdstuk af te sluiten, of in ieder geval dit seizoen, door goed te presteren op de baan”, zegt Vasseur in This Week with Will Buxton van Motorsport.com. “Ik heb zijn opmerkingen gezien. Eerlijk gezegd ben ik geen fan van deze houding: het team heeft hem de kans gegeven om drie seizoenen in de Formule 1 te rijden. Duizenden coureurs zouden daarvan dromen.”

“Nu zal hij voor andere uitdagingen staan”, vervolgt Vasseur. “Hij zal het daar goed moeten doen en wie weet komt hij in de toekomst terug in de Formule 1. Maar het is een kleine wereld, we moeten professioneel blijven.”