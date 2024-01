Verschillende teams passen de auto flink aan in 2024. Sommigen kiezen voor een drastisch ander concept, anderen proberen voort te bouwen op de lessen van 2023. En dat allemaal voor die ene prijs: de titel winnen.

2022 was een beetje een experimenteel jaar met de nieuwe aerodynamische reglementen. Verschillende concepten voor de auto’s ontstonden, voornamelijk bij Mercedes, Red Bull en Ferrari. De verwachting was dat in 2023 iedereen dichter bij elkaar zou komen zodat er een nog spannendere titelstrijd plaats zou vinden. Ferrari en Mercedes hielden bijvoorbeeld vast aan hun eigen ontwerpen, en verschillende andere teams plukten wat ideeën bij elkaar van de rest.

Ondanks dat er bepaald geen sprake was van een titelstrijd in 2023, zat het veld achter Red Bull toch behoorlijk dicht bij elkaar. Maar uiteindelijk gaat het toch om die felbegeerde titel, en dus begint iedereen steeds meer het ontwerp van Red Bull over te nemen. In 2024 zullen verschillende auto’s dan ook volledig anders in elkaar zitten om hopelijk het gat naar Red Bull te dichten.

Alpine kondigde eerder al aan dat de nieuwe auto ‘van voor tot achter honderd procent volledig nieuw is’. Zo ver wil Ferrari niet gaan: de Italiaanse renstal houdt het bij 95 procent. “Ik weet niet of je van een ‘revolutie’ kan spreken”, vertelt teambaas Frederic Vasseur aan de media in Maranello. “We hebben nu drie jaar op rij dezelfde regels, dus je kan niet enorm veranderen. Het is een kwestie van tienden van seconden. Maar we moeten natuurlijk een stap zetten. Wij veranderen 95 procent van de onderdelen op de auto. Misschien dat je dat als een revolutie kan zien.”

Het is bijna hetzelfde als wat Toto Wolff een maand geleden zei over de nieuwe Mercedes. George Russell erkent ook dat Mercedes het roer volledig omgooit. “Vorig jaar hadden we niet alle informatie, we zijn toen misschien een beetje overhaast geweest zonder echt over de gevolgen na te denken. Er is nu al langer aan de auto gewerkt, terwijl het vorig jaar een beetje te gehaast was.”

“Vorig jaar zetten we alles in op één idee”, vervolgt de Mercedes-coureur. “Dat idee bleek niet de snelheid te bieden waar we op hadden gehoopt. We hebben een flinke opgave, maar ik ga het nieuwe seizoen in met een open blik. Ik denk niet dat iemand verwacht dat wij, of McLaren, of Aston Martin, of Ferrari meteen die stap zetten. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat we niet dezelfde fouten maken.”

Datzelfde sentiment heerst bij Fernando Alonso, in een interview met Autojournal.fr. “Het einde van 2023 gaf ons genoeg ideeën voor volgend seizoen. Alles zal beter zijn, geloof me. We hebben duidelijk indicaties van wat er misging bij een aantal races. Deze zwakke punten zullen we verbeteren. Maar ik denk niet dat er een gouden oplossing is of een perfecte formule voor het ontwikkelen van de auto. Als dat wel zo was, dan zou het voor iedereen erg makkelijk zijn.”

