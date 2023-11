Mercedes zal in 2024 met een auto aan de start verschijnen die wezenlijk anders is dan de huidige auto. Dat belooft teambaas Toto Wolff aan de verzamelde media in Abu Dhabi. De Oostenrijker vertelt dat het team het roer volledig om zal gooien volgend jaar.

Voor het tweede jaar op rij kon Mercedes in 2023 niet goed meekomen in de voorhoede. Hoewel het team de tweede plek behaalde bij de teams en Lewis Hamilton derde werd in het coureurskampioenschap, kan er bij teambaas Toto Wolff geen lachje vanaf. “Het gevoel is bitterzoet. Ja, we hebben plek twee gewonnen. Maar we hebben plek één verloren.”

Daarom gooit Mercedes voor volgend jaar (opnieuw) het roer volledig om. “We veranderen het volledige concept,” vertelt Wolff. “We stappen volledig af van hoe we het chassis hebben opgebouwd, de gewichtsverdeling, de luchtstroom. Bijna elk onderdeel wordt veranderd. Alleen door dat te doen, denk ik dat we een kans hebben. Maar we kunnen het ook verkeerd doen. Alles is mogelijk, van aansluiten [bij Red Bull], tot niet behalen wat we verwachten,en een grote stap maken en vooraan meedoen.”

Het klinkt als een herhaling van wat we eerder dit jaar ook al hoorden bij Mercedes, en na afloop van vorig jaar. Mercedes is al een tijdje zoekende. Vorig jaar introduceerde het Duitse team een volledig ander concept dan rivalen Red Bull en Ferrari. Het bleek een grandioze misser. Stukje bij beetje heeft het team dat idee losgelaten, voornamelijk door in Monaco een grote upgrade met nieuwe sidepods te introduceren. Maar Wolff kijkt vooral naar de mogelijkheden die het team nu heeft.

“Er is nog een Mount Everest te beklimmen om Red Bull in te halen”, erkent de teambaas. “Ik twijfel er niet aan dat McLaren volgend jaar voorin meedoet, en misschien Aston Martin en misschien nog anderen. We moeten geen middel onbeproefd laten en dat doen we in Brixworth en Brackley. Hoe moeilijk het ook is om eraan herinnerd te worden dat we slechts P2 hebben bereikt, is het ook een geweldige kans om terug te komen en te streven naar het maximale.”

