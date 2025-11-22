Valtteri Bottas staat in 2026 weer als vaste coureur op de grid voor het team van Cadillac, maar is tot die tijd nog reservecoureur bij Mercedes. In die rol gaat de Fin vaak voor de sociale mediakanalen van het team aan de slag, en ook in Las Vegas was dit niet anders. Het laatste avontuur van Bottas buiten de Formule 1-grid om? Trouwambtenaar.

Las Vegas staat naast voor de vele casino’s ook bekend als de ‘trouwhoofdstad van de wereld’. In verschillende kapelletjes in de woestijnstad kunnen koppels, vaak onder leiding van een Elvis Presley-imitator, elkaar het jawoord geven. Ook in de Formule 1-paddock staat tijdens het Las Vegas-weekend een kapelletje, alleen daar was het Valtteri Bottas die het stel Amanda en Eduardo trouwde.

De Fin zei het volgende tegen het inmiddels pas getrouwde koppel. “We zijn hier vandaag, Amanda en Eduardo, om iets moois te vieren”, stak de Mercedes-reservecoureur als trouwambtenaar van wal. “Het begon allemaal in 2018 in Texas op een muziekfestival, toen hun blikken elkaar kruisten en ze op slag verliefd werden. Ik kan die liefde nu zelfs voelen – dus jullie doen het juiste.”

Bekijk de hele ceremonie van trouwambtenaar Bottas hier:



