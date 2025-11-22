McLaren-CEO Zak Brown verduidelijkt zijn eerdere opmerkingen over Max Verstappen. De Amerikaan noemde de Nederlandse wereldkampioen eerder deze week soms ‘een vechtersbaas’ die af en toe ‘té agressief is op de baan’. Volgens Brown waren dit echter alleen maar complimenten aan het adres van Verstappen, aan wie hij inmiddels ook al een bericht heeft gestuurd om zijn uitspraken uit te leggen: ‘Zo noem ik Ayrton Senna ook en dat is mijn favoriete coureur aller tijden’.

Max Verstappen houdt met zijn tweede startplaats voor de GP Las Vegas vooralsnog zijn titelkansen in leven. Hoewel Lando Norris – die op het stratencircuit van de woestijnstad vanaf pole mag vertrekken – de afgelopen weken steeds verder op de regerend wereldkampioen uitliep, heeft Verstappen theoretisch nog altijd kans op zijn vijfde wereldtitel. Alleen als Norris op de zaterdagavond in Vegas met negen punten meer dan Verstappen de Grand Prix verlaat, is de titelstrijd voor de Nederlander voorbij.

LEES OOK: Zak Brown tikt ‘arrogante’ Verstappen op de vingers: ‘Soms té agressief’

Het is een knappe prestatie van Verstappen, die vaker niet dan wel dit seizoen over de beste auto beschikte. Toch leek McLaren-CEO Zak Brown kritiek te hebben op de Nederlandse wereldkampioen. “Ik wil Max niet kleineren”, vertelde de Amerikaan aan The Telegraph. “Hij is immers een viervoudig wereldkampioen. Maar hij kan wel een vechtersbaas zijn. Dan komt zijn arrogantie naar boven en is hij té agressief op de baan.”

Compliment

Tegenover De Telegraaf in Las Vegas verduidelijkt Brown nu dat hij zijn opmerkingen over Verstappen eigenlijk als compliment bedoelde. “Ik noemde hem een bruiser, een vechter, maar dat is juist een compliment. Zo noem ik Ayrton Senna ook en dat is mijn favoriete coureur aller tijden”, aldus de Amerikaanse CEO. De eerdere uitspraken van Brown zijn volgens de Amerikaan ‘uit de context gehaald’. De McLaren-CEO stuurde daarom ook al een bericht naar Verstappen zelf om zijn uitspraken uit te leggen.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.