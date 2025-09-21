Isack Hadjar is niet tevreden met zijn achtste startplaats voor de GP van Azerbeidzjan. De jonge Parijzenaar had zicht op de eerste startrij, maar verloor veel tijd in zijn laatste snelle ronde. De snelheid van teamgenoot Liam Lawson – die met P3 het beste resultaat van zijn carrière scoorde – is een schrale troost voor Hadjar. Racing Bulls liet opnieuw zien over veel snelheid te beschikken.

De kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan werd geplaagd door rode vlaggen. Maar liefst zes keer werd de sessie stilgelegd, een record voor de zaterdagkwalificatie. Door de vele onderbrekingen hadden slechts drie coureurs een rondetijd neergezet vóór de laatste minuut van Q3, onder wie Isack Hadjar. In zijn laatste snelle ronde leek de Frans-Algerijnse coureur zich verder te verbeteren; de telemetrie verraadt dat Hadjar op koers lag voor de derde startplaats, ware het niet dat hij in de laatste meters veel grip – en dus tijd – verloor.

De 20-jarige coureur toonde zich dan ook erg ontdaan na afloop van de sessie. Hij was ervan overtuigd dat hij zich zonder fout als derde had gekwalificeerd. “Ik ben erg boos”, zei hij tegenover de media in Bakoe. “Ik had een heel goede ronde totdat ik op die kerbstone ging skateboarden. Ik verloor acht tienden tot aan de finish. Deze bocht was vandaag voor iedereen lastig”, verzuchtte Hadjar. “Iedereen had dezelfde uitdaging, maar ik maakte de fout. Ik wilde het er nog één keer op wagen, kreeg een kans, maar ik heb hem verprutst.”

Hadjar weigerde de fout toe te schrijven aan de twee uur durende kwalificatie. “Blijkbaar was mijn concentratievermogen in die laatste bocht gewoon op”, zei hij cynisch. “Daarvoor voelde ik me juist zo sterk.” Het halen van Q3 was desalniettemin een knappe prestatie van de Racing Bulls-rookie, die met een indrukwekkend debuutseizoen al wordt gelinkt aan een stoeltje bij Red Bull. Hij gaf toe dat de derde én de achtste startplek nog steeds een goed resultaat zijn voor het zusterteam. “Dat is zeker”, besloot hij. “Maar als de auto zo goed presteert, kan ik hier geen genoegen mee nemen.”

