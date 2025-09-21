Liam Lawson veroverde zaterdag de derde startplek voor de GP van Azerbeidzjan. In een ellenlange en bijzonder chaotische sessie verzekerde hij zich van het beste kwalificatieresultaat uit zijn carrière. Voor de Nieuw-Zeelander was het twee uur lang ‘overleven’ op het Baku City Circuit, mede omdat hij al na twee rondjes een plaspauze kon gebruiken. Zes rode vlaggen later was de opluchting extra groot.

Tegenover de media in Bakoe blikte Lawson terug op de ongemakken in de auto. “Eerlijk gezegd voelde het als uren”, verzuchtte de Nieuw-Zeelander. “Het waren er natuurlijk twee, en ik moest na de eerste twee ronden al plassen. Dat is nooit fijn, maar gelukkig werd het uiteindelijk een geweldige sessie voor ons”, voegde hij er grijnzend aan toe. “In de eerste kwalificatieronde was het echt een kwestie van overleven – elke ronde maximaal benutten. In Monza hebben we geleerd dat we risico’s kunnen nemen.”

‘Vechten tegen je instincten’

“We hebben de auto volgetankt om zoveel mogelijk ronden te kunnen rijden”, lichtte Lawson toe. “Het wordt natuurlijk extra lastig wanneer het begint te regenen – je ziet de druppels op je vizier, de reflecties op de baan, maar je bandentemperatuur blijft nog steeds heel hoog. Dan moet je echt vechten tegen je instincten; niet remmen en niet liften. Zo heb ik de eerste ronde in Q3 niet optimaal benut, terwijl Sainz dat wel deed.” De Spanjaard dook onder de tijd van Lawson, waardoor de Racing Bulls-coureur terugviel naar de tweede plaats. Het polerondje van Max Verstappen duwde hem uiteindelijk naar p3.

“Hij (Sainz, red.) reed een geweldige ronde”, gaf Lawson toe. “Ondanks de regen in die laatste ronden, reed ik gewoon door alsof het droog was. Dat leek te werken.” Zijn derde startplaats is het beste kwalificatieresultaat voor een Nieuw-Zeelander sinds Chris Amon in de Zweedse GP van 1976. Lawson jaagt zondag op de eerste podiumplaats uit zijn carrière. Teamgenoot Isack Hadjar bewees in Zandvoort al dat Racing Bulls – met een beetje geluk – op het ereschavot kan eindigen.

