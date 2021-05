Ross Brawn begrijpt dat Lewis Hamilton in Monaco gefrustreerd rondreed. Dat de wereldkampioen dergelijke situaties nog maar ‘zelden’ heeft meegemaakt, zorgt er volgens Brawn voor dat hij niet goed weet hoe ermee om te gaan. “Het is te verwachten dat hij gefrustreerd raakt als dingen niet gaan zoals hij wil.”

Lewis Hamilton beleefde in Monaco een weekend om snel te vergeten. In de kwalificatie raakte de Brit niet verder dan de zevende startplek. Een dag later kwam hij, mede door de verkeerde strategische keuzes van zijn team, op dezelfde positie over de meet.

Na de race was Hamilton openlijk kritisch voor zijn team en ook tijdens de race liet de wereldkampioen over boordradio meermaals merken niet tevreden te zijn met de keuzes van Mercedes. “Lewis was duidelijk geïrriteerd over de manier waarop zijn weekend in Monaco verliep en die frustratie kookte over in de race, toen hij ontevreden was over hoe zijn strategie uitpakte”, stelt ook Ross Brawn vast in zijn column voor F1.com.

“Hij is een gedreven atleet, dus het is te verwachten dat hij gefrustreerd raakt als dingen niet gaan zoals hij wil. Hij heeft dit zelden moeten meemaken, dus hij is dit soort situaties niet meer gewoon”, vertelt Brawn.

“Ja, hij was behoorlijk rechtuit, maar als hij op dit weekend terugblikt, weet ik zeker dat hij er anders naar zal kijken.” Brawn denkt niet dat wat gebeurde in Monaco, invloed zal hebben op de relatie tussen Hamilton en zijn team. “Mercedes en Lewis zijn al heel lang samen – en kennen elkaar goed – dus ze komen er wel doorheen. Dat zal geen probleem zijn”, aldus de F1-topman.

