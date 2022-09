Als het aan Ross Brawn zou liggen, dan rijdt Mick Schumacher ook in 2023 in de Formule 1. De algemeen directeur vindt dat de Duitser, die volgens hem overeenkomsten met vader Michael vertoont, het op basis van zijn prestaties heeft verdiend.

Schumacher is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en hoewel het beter gaat, is zijn toekomst nog onzeker. Zijn contract loopt na dit seizoen af en Haas is er nog niet van overtuigd of het met hem door moet gaan. Teambaas Günther Steiner schatte zijn kansen desondanks in op ’50-50′, al maakte hij ook meteen duidelijk dat er andere kapers op de kust zijn, waaronder Nico Hülkenberg.

Mocht Schumacher geen contractverlenging krijgen bij Haas, dan blijven er nog maar weinig opties over. Enkel Alpine en Williams hebben nog een zitje beschikbaar, waardoor zijn kansen op een langer verblijf in de Formule 1 klein worden. Dat zou Ross Brawn, algemeen directeur van de Formule 1, betreuren.

Lees ook: Schumacher maakt nog ’50-50′ kans op Haas-zitje voor 2023

“Mick heeft zich dit jaar enorm verbeterd”, zegt Brawn tegen Sport1. “Hij heeft in Kevin Magnussen een heel goede referentie als teamgenoot en hij staat nu op een belangrijk kruispunt in zijn carrière. Hij verdient zeker de volgende stap in zijn carrière.” Dat wordt dan wel een cruciale, denkt Brawm. “Daar wordt hij dan op afgerekend.”

Brawn heeft jarenlang samengewerkt met Mick’s vader, Michael. De Brit ziet gelijkenissen tussen de twee, maar ook grote verschillen. “Hij is anders dan zijn vader, die altijd meteen op de limiet zat”, meent Brawn. “Mick doet er iets langer over, maar uiteindelijk wint hij ook titels in de juniorenklassen. Hij is zeer getalenteerd, heeft voor honderd procent de werkethiek van zijn vader overgenomen en is uitstekend in staat om zich te verbeteren. Dat is cruciaal.”

Brawn ziet bovendien verschillen met Max Verstappen, zoon van oud-Formule 1-coureur Jos. Mick en Max zijn allebei ‘zoon van’, maar met één groot verschil volgens de Brit. “Het grote voordeel van Max ten opzichte van Mick is dat zijn vader in Nederland ook een held was, maar hij heeft niet gewonnen, hij was geen zevenvoudig wereldkampioen en hij is geen icoon zoals Michael in Duitsland.”