Ross Brawn, de afzwaaiende directeur van de Formule 1, durft niet te zeggen hoeveel sprintraces er in de toekomst op de kalender zullen staan. Het format heeft volgens hem gewerkt en er is nu ook een team dat moet beoordelen of een circuit geschikt is voor zo’n sprintrace.

De Formule 1 experimenteerde vorig jaar voor het eerst met de sprintraces. Dit format moet voor meer spanning zorgen voor de fans; de kwalificatie vindt al op vrijdag plaats en de sprintrace op zaterdag bepaalt de startvolgorde voor de hoofdrace op zondag. De top van de Formule 1 was enthousiast na de eerste drie en hoopte dit jaar al meer sprintraces te organiseren, maar onenigheid bij de teams beperkte het aantal opnieuw tot drie.

In 2023 staan er wel zes sprintraces op de planning. De locaties zijn nog niet officieel bekend, al lijken Oostenrijk, Brazilië, Azerbeidzjan, België, Qatar (of Saoedi-Arabië) en de Verenigde Staten deze eer te krijgen.

Ross Brawn, die na jaren bij de Formule 1-top afzwaait, is nog steeds fan van de traditionele kwalificatie en ziet de sprintrace niet als potentiële vervanger. “Het huidige kwalificatieformat is vrij goed”, schrijft Brawn in zijn column voor F1.com. “Mensen blijven de hele tijd betrokken bij zo’n kwalificatie in drie delen. Het is spannend en levert soms een paar variabelen op.”

Brawn oordeelt na zes sprintweekenden dat het concept ‘heeft gewerkt’. “We breiden het uit naar zes sprintraces voor volgend jaar”, herhaalt Brawn. “Ik weet niet wat het optimale aantal zal zijn waar we voor de lange termijn voor gaan. Sommigen stellen dat we het elk raceweekend zouden moeten hebben. We zullen wel zien hoe het zich ontwikkelt. De sprints hebben de weekenden verlevendigd en bieden drie dagen actie.”

De Formule 1 heeft nu een groep mensen de taak gegeven om te zoeken naar de ‘meest interessante’ circuits voor deze sprintraces. “Dus dat gaan we niet doen op circuits waar we niet echt kunnen racen. Elk circuit is beoordeeld en we hebben een inbreng in de nieuwe circuits om te zorgen voor geweldige races”, aldus Brawn.