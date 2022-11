De Formule 1 heeft de voorlopige locaties voor de zes sprintraces van 2023 aangewezen. Onder andere Spa-Francorchamps, Bakoe en Qatar zijn zo goed als zeker van een Formule 1-sprintrace.

De Formule 1 wilde dit jaar al meer sprintraces op de kalender, maar moest het doen met de drie die er zijn geweest vanwege onenigheid tussen de teams en de FIA. Dit jaar zijn deze partijen het wel eens geworden over het uitbreiden van het aantal sprintraces, van drie naar zes in 2023.

Dit jaar mochten Imola, Oostenrijk en Brazilië de sprintraces organiseren. Volgens Motorsport.com zullen Oostenrijk en Brazilië in 2023 ook een sprintrace organiseren, naast Azerbeidzjan (Bakoe), België (Spa-Francorchamps), Qatar (Losail) en de Verenigde Staten (Austin). Deze zijn nog niet officieel bevestigd, maar zouden wel zo goed als zeker zijn. Alleen Qatar zou een vraagteken zijn, met Saoedi-Arabië als mogelijke kanshebber voor dat plekje.

De sprintraces zijn in 2021 geïntroduceerd in de hoop de raceweekenden wat interessanter te maken voor de met name jongere fans. Het format zorgt ervoor dat de kwalificatie al op de vrijdag plaatsvindt, maar deze bepaalt dan niet de startvolgorde voor de race op zondag. Daar is de sprintrace, over een afstand van honderd kilometer of maximaal een halfuur, voor.

Volgend jaar wil de Formule 1 in de zes sprintraces experimenteren met een nieuwe DRS-regel, waardoor de coureurs deze al vanaf de tweede ronde kunnen gebruiken in plaats van de derde. Dit voorstel moet nog goedgekeurd worden door de World Motor Sport Council.