Williams-junior Logan Sargeant heeft de benodigde punten voor de superlicentie behaald en heeft daarmee het Formule 1-zitje naast Alexander Albon voor 2023 bemachtigd. Hij wordt daarmee de eerste Amerikaanse coureur in de Formule 1 sinds 2015.

Williams-teambaas Jost Capito verklapte in Austin dat Sargeant het Formule 1-zitje in 2023 zou krijgen, maar de 21-jarige Amerikaan had op dat moment nog niet genoeg superlicentiepunten. De superlicentie is een vereiste om in de Formule 1 te mogen rijden.

Om zijn kansen op de superlicentie te vergroten bood Williams hem extra vrije trainingen aan, waar hij bij elke honderd kilometer op een punt kon rekenen. Daardoor kon Sargeant het zich in het Formule 2-kampioenschap veroorloven om zevende te eindigen, waar hij voor het raceweekend in Abu Dhabi derde stond.

In de sprintrace deed Sargeant goede zaken door als zesde over de streep te komen terwijl concurrenten als Jehan Daruvala en Enzo Fittipaldi uitvielen. In de feature race op zondag bleef de Williams-junior kalm en eindigde hij als vijfde. In het kampioenschap zakte hij één plekje, maar die vierde plaats was goed genoeg voor 30 superlicentiepunten en met al zeker 30 punten op zak ging hij ruim over de veertig benodigde punten heen.

Daarmee wordt Sargeant de eerste Amerikaanse Formule 1-coureur sinds Alexander Rossi, die in 2015 vijf races namens Manor F1 Team reed. Sargeant neemt bij Williams het zitje van Nicholas Latifi over en wordt de teamgenoot van Alexander Albon.

De promotie van Sargeant naar de Formule 1 betekent ook dat Mick Schumacher in 2023 definitief langs de zijlijn staat. De Duitser, die bij Haas plaats moet maken voor Nico Hülkenberg, was Plan B voor Williams in het geval dat Sargeant niet genoeg superlicentiepunten zou pakken.