Nicholas Latifi zwaait na dit Grand Prix-weekend in Abu Dhabi de Formule 1 voorlopig af. De Williams-coureur geeft toe dat dit zijn ‘slechtste seizoen in de Formule 1’ was en baalt er daarom meer van dat het voor zijn toekomst een ‘cruciaal jaar’ was.

Aan de vooravond van zijn voorlopig laatste Formule 1-race voelt Latifi een ‘verscheidenheid aan emoties’. “Toen ik het nieuws hoorde, met nog zes races te gaan, wilde ik van alle resterende races genieten en me niet meer zoveel zorgen maken om de kleine dingen”, zegt Latifi.

Dat het voor nu zijn laatste Formule 1-race is, vindt Latifi ‘een beetje jammer en teleurstellend’. “Ik zou graag door willen gaan in de Formule 1. Dat is mijn doel. Het is dus niet het geval, maar ik ben erg dankbaar voor de kans die ik heb gekregen. Het is een privilege om hier drie jaar te rijden. Ik wil zoveel mogelijk genieten [van de laatste race].”

Latifi kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn tijd in de Formule 1 en heeft niet het gevoel dat hij op zijn hoogtepunt stopt, eerder zijn dieptepunt. “Het was een jaar van pieken en dalen”, blikt Latifi terug op dit seizoen. “De eerste twee jaar verliepen zoals je kan verwachten van de eerste twee jaren in de Formule 1.”

“In het tweede seizoen boekte ik grote vooruitgang”, vervolgt Latifi. “Dit jaar hebben we als team een stap terug gezet. Ik kon niet één worden met de auto en we hadden problemen. Sommige dingen had ik wel controle over, sommige dingen niet. Zo gaat dat in autosport.”

Latifi geeft toe dat dit dan ook zijn ‘slechtste seizoen van de drie’ was. “En dat in een voor mij cruciaal jaar om mijn toekomst veilig te stellen”, baalt de Canadees. “Dat is de realiteit, het is uiteindelijk niet gelukt.” Of hij wel al iets over zijn toekomst kan zeggen? “Nog niet.”