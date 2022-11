Het is een vreemd gevoel, erkent Nicholas Latifi (27): weten dat het einde van je Formule 1-carrière nadert terwijl je nog een paar races te gaan hebt. FORMULE 1 Magazine sprak met de Canadees over zijn ongewenste cultstatus, het naderende slot van zijn Formule 1-hoofdstuk en waarom Sebastian Vettel hem aan het denken heeft gezet.

Nicholas, na Abu Dhabi zit het er voor je op in de Formule 1. Hoe voelt dat, zo’n klok die aftikt?

Nicholas Latifi: “Een beetje vreemd, eerlijk gezegd. Toen ik hoorde dat het na dit jaar klaar zou zijn, wist ik dat ik met dit gevoel te maken zou krijgen. Mijn focus ligt erop mijn periode bij Williams zo goed mogelijk af te sluiten. Al zal het vooral in Abu Dhabi vast wat weird zijn. Natuurlijk is er ook teleurstelling en verdriet dat het niet verdergaat. Al was ik niet verrast: deze business draait om performance en mijn prestaties waren dit jaar om uiteenlopende redenen niet regelmatig genoeg.”

Je hoort ex-Formule 1-coureurs vaak zeggen: ‘had ik er maar meer van genoten’. Heb jij genoten van je Formule 1-tijd, momenten gehad waarop je erbij stil kon staan?

“Mmm, goed punt… Mijn eerste Formule 1-seizoen was vrij vreemd, geen ‘echte’ Formule 1-ervaring door corona. Net als het begin van het tweede jaar. Het voelde toen alsof ik simpelweg in een snellere auto zat dan daarvoor in de Formule 2, want alles wat de Formule 1 de Formule 1 maakt, misten we tijdens corona. Al genoot ik er nog steeds van.”

“Natuurlijk, sportief was het uitdagend. Aan de andere kant: je rijdt achteraan in een achterhoedeauto, maar het is nog steeds een Formule 1-auto. 2021 was een mooie verbetering. Dit jaar hebben we helaas een stap terug gezet, terwijl we hoopten mee te doen in de middenmoot. Zoals Alfa Romeo, Haas en Aston Martin: zij kunnen ook niet elke race punten pakken, maar zitten wél elke race in een gevecht.”

“Ik moest daar wel aan denken na die opmerkingen van Sebastian Vettel na zijn schitterende gevecht met Kevin Magnussen in Austin. Hoe vaak heb ik dat soort gevoelens nou gehad in mijn drie jaar in de Formule 1? Misschien drie keer? We hebben helaas niet vaak echt kunnen vechten. Veel races rijd je dan ’tegen’ jezelf, of tegen rondetijden die je teamgenoot doet. Ik zou willen dat ik dat echte racen meer had kunnen ervaren. Dat we nét dat beetje sneller waren geweest. Om in elk geval elke race met anderen te vechten. Want dat is wat ik het leukste vind aan racen.”

Is je passie voor racen afgenomen door deze jaren?

“Lastig… Dat gevoel waar Vettel het over had, heb ik dus niet vaak gehad. Die paar keer dat ik dat wel meemaakte, maakte het wel echt iets in me los. Qua passie, qua genieten van de sport. Als je dat gevoel niet vaak genoeg ervaart, het er lang niet is, moet je je afvragen: heb ik nou echt veel geracet de laatste drie jaar? Nee. Dus was de passie in die zin zo hoog als ik zou willen? Nee.”

Je hebt op internet, op Reddit en social media, wel een cultstatus bereikt. Hoe heb je dat ervaren?

“Je hebt het over Goatifi, toch?”

Bijvoorbeeld.

“Ik weet ook niet precies hoe dat is ontstaan. Het heeft er denk ik mee te maken dat veel mensen online gewoon maar meedoen met dingen waarvan ze niet weten waar het vandaan komt. Verder is het, whatever, de soort praat die er soms bij komt kijken. Wat het wel is: een deel van de fans was qua teksten en uitlatingen duidelijk een stuk negatiever, duidelijk geen fan van mij. Als het niet goed gaat, zijn er altijd mensen die er bovenop springen om kritiek te geven. Ik probeer echter niet te veel stil te staan bij meningen van mensen die er voor mij persoonlijk niet toe doen.”

En positieve reacties, zoals na je snelste tijd in VT3 in Hongarije of je punten in Japan? Laat dat niet zien dat mensen je een nice guy vinden, willen dat je het goed doet?

“Ik weet dat ik mijn eigen, oprechte fanbase heb. Mensen die een accurater beeld van mij hebben als persoon. Dat is, los van hoe moeilijk dit jaar is geweest, ook het belangrijkste: dat de mensen die dichter bij me staan, weten dat ik een goed persoon ben. Wat Hongarije betreft, zou het natuurlijk geweldig zijn als de Formule 1-fanbase echt zo reageert, maar aan de andere kant weet je dat er ondanks de positieve aandacht ook voor een groot deel sarcasme bij komt kijken, het niet oprecht is. Wat ook geldt voor veel media – ook grote media – en mensen die daarvoor werken. Die er blijkbaar voor kiezen hun business zo in te richten. Dat hoort er ook bij.”

Is het moeilijk zoiets van je af te schudden?

“Ik probeer me er niet druk om te maken. Ik heb ook niet het hele jaar even actief op social media gezeten, zit er sowieso niet de hele tijd naar te kijken. Want er zijn meer negatieve dan leuke dingen.”

Je hebt nog niet beslist wat je hierna gaat doen, maar er zijn geruchten over een Indycar-overstap…

“Ik ben nog aan het evalueren. Er zijn veel opties. Als de juiste kans in de juiste klasse voorbijkomt, top, maar ik sluit een tussenjaar ook niet uit. Om dingen goed neer te zetten. Indycar is wel een klasse waar ik aan denk. Het is één van de weinige klassen waar ik graag naar kijk als ik zelf niet race, want het is spannend en er wordt goed in geracet. Het is een optie, en ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat er wel wat gesprekken zijn met een aantal Indycar-teams.”