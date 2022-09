Voor Nicholas Latifi is in 2023 geen plek meer bij Williams, en daarmee ook zo goed als zeker geen plek op de grid. Er lijkt daarmee een eind te komen aan de Formule 1-carrière van de Canadees, die ooit een opmerkelijke start van zijn loopbaan kende door als zestienjarige te debuteren op een regenachtig Daytona. In een dikke Ford Mustang. Het was, zoals je zou denken, billenknijpen op de banking.

Daar sta je dan. Je bent zestien, komt net uit de karts – waar je nota bene laat, pas op je twaalfde, in bent begonnen – en dan moet je op één van de beroemdste banen ter wereld een Ford Mustang GT met een brullende V8 en de nodige pk’s temmen. In het voorprogramma van een van de meest prestigieuze races die er is. En dat terwijl je in een veld van liefst 78 auto’s op Daytona’s uitdagende sportscar-omloop rijdt, waar je tussen de kombochten door over een verraderlijk middenterrein slingert. O ja, het is ook nog eens regenachtig weer. Latifi, anno 2022 tien jaar ouder als hij FORMULE 1 Magazine erover vertelt, moet er nu zelf ook een beetje om lachen. “Yeah, dat was inderdaad nogal wat.”

Hoe Latifi in de winter van 2012 ineens op Daytona terechtkomt, in hetzelfde weekend dat daar de geliefde 24-uursrace wordt verreden? Het antwoord is simpeler dan je denkt. “Er was maar één reden waarom ik die race deed, en dat was dat ik aan enkele verplichtingen moest voldoen voor een racelicentie om in Europa te racen, wat mijn doel was. Eentje daarvan was dat je al een race moest hebben gedaan.”

Een officiële dan, in de autosport. De talloze kartwedstrijden die Latifi heeft gereden, de wedstrijden als onderdeel van zijn raceopleiding bij de in Amerika hoog aangeschreven Skip Barber-raceschool, het telt allemaal niet. Dus vult hij zijn naam in op het inschrijfformulier voor – voluit – de BMW Performance 200 at Daytona, in een klasse waarvan hij zich de naam niet meer helemaal herinnert. “De Continental Tire-race, of zo.” Voor de goede orde: het was de eerste ronde van de Continental Tire Sportscar Challenge, wat tegenwoordig het Michelin Pilot Challenge-kampioenschap is.

Latifi stapt in bij Rehagen Racing, dat hem de Ford Mustang met startnummer 59 toebedeelt. Hij deelt de auto met Dean Martin – een verdienstelijke Amerikaanse coureur, maar met alle respect qua talenten statuur niet bepaald het autosportequivalent van zijn beroemde naamgenoot uit de entertainmentindustrie. Na de kwalificatie vindt het duo zich op de 55e startplek terug voor de twee en een half uur durende race. Als Latifi op de grid om zich heen kijkt, wordt hij omgeven door Daytona’s immense, rondlopende tribunes. “Om eerlijk te zijn weet ik alleen echt niet meer of ze vol zaten. In mijn herinnering was het over het algemeen geen heel druk weekend, want we reden natuurlijk in het voorprogramma van de 24 Uur van Daytona.”

De #59 Ford Mustang waarmee Latifi zijn autosportdebuut maakt, als zestienjarige op Daytona. Foto: IMSA.

De BMW Performance 200 is ook geen opwarmertje tijdens het weekend zelf, maar ervoor. Op de vrijdag voor de grote 24 uur werken ze vrijdagmiddag de race af. Op de grid moet Latifi – met zoals uit de foto’s blijkt inderdaad vooral lege tribunes rondom – toch een paar keer slikken. “Ik ben nog nooit zo nerveus geweest voor de start van een race als toen.” Want nogmaals: “Ik had geen ervaring, er reden enorm veel auto’s uit verschillende categorieën en ik reed met een auto die heel anders was dan alles waarmee ik eerder had getest. Dat waren namelijk Formule Fords en andere formuleauto’s uit instapklassen.”

Muscle car

De Mustang, daarentegen, is een monsterlijke muscle car. Een grote, zware wagen. Als Noord-Amerikaan kent hij dat soort auto’s wel uit het straatbeeld – ‘dus ik stond er ook niet bij van: ‘wauw, wat is dit’ – maar vergeleken met een kart of vederlichte formuleauto, is het letterlijk en figuurlijk heavy. “Hij had ook een ouderwetse handbak, met H-partoon”, ziet Latifi zich zo weer in die Mustang zitten. “Ik wist natuurlijk hoe je met een handbak schakelt, maar met een raceauto gaat dat wel compleet anders dan op de weg.” En de Ford valt sowieso niet te vergelijken met zijn straatauto van toentertijd. “Ik moet bekennen dat ik toen ik zestien was wel een upgrade had vergeleken met veel leeftijdsgenoten”, erkent Latifi, een telg uit een miljardairsgeslacht, “ik reed zelf een BMW M3.” Een Duits precisie-instrument vergeleken met de forse Ford.

Achter het stuur is Latifi vooral bezig om het schakelen met de handbak in de vingers te krijgen, en Daytona’s banking (de hellingsgraad van de kombochten) onder de knie. “Zeker op de banking was het schakelen belangrijk. Ik concentreerde me er vooral op dat ik niet per ongeluk in zo’n kombocht van z’n vier terugschakelde naar z’n drie terwijl ik vol gas ging.” Dat ging niet helemaal foutloos. “Ik heb wel één of twee keer in de verkeerde versnelling over de banking geraasd, haha! Je haren gaan daar wel van overeind staan.”

Het begin van de regenachtige BMW Performance 200 at Daytona. Foto: IMSA.

Latifi en Martin finishen de race waar ze hem beginnen, als 55e. Terugblikkend omschrijft Latifi zijn autosportdebuut als een sprong in het diepe. “Mijn rijderscoach en ik lachen er nog wel eens om. Ik was er toen om eerlijk te zijn niet klaar voor”, erkent hij. “Er waren destijds blijkbaar geen formuleraces die ik kon rijden om ervaring op te doen, dus ja… Je komt als coureur wel vaker voor uitdagende, ‘pompen of verzuipen’-situaties te staan, maar dit was wel heel apart.”

Ferrari-school in Florida

Later dat jaar steekt Latifi met zijn licentie op zak inderdaad de oceaan over en begint aan zijn beklimming van de Europese autosportladder, die hem in 2020 naar de hoogste trede – de Formule 1 – brengt. Tussendoor heeft hij echter ook nog een ander Amerikaans avontuur, ook in Florida. Hij doet in de winter van 2014 mee aan de Florida Winter Series, waarin onder meer Max Verstappen en Lance Stroll uitkomen. Aangezien het door Ferrari is opgezet als leerschool voor talenten wordt er geen kampioenschapsstand bijgehouden, maar Latifi wint vier van de twaalf races, net als Antonio Fuoco. Verstappen staat tijdens die pakweg vier winterweken in Florida twee keer op de hoogste trede van het podium.

“Heel cool”, noemt Latifi het winterkampioenschap nu. “Het was een beetje zoals de W Series nu volgens mij is. Je had één team dat alles runde, PREMA, en we kregen tussen de races door les in een klaslokaal en workshops. Dan leerde je over de auto’s, hoe je een versnellingsbak uit elkaar moest halen.” Latifi, naar eigen zeggen ‘een van de serieuzere’ studenten in deze Ferrari-school, laat een aantal activiteiten echter wel schieten en heeft niet veel tijd voor fun in the sun in Florida omdat hij ook nog echt op school zit. “Dus ik zat daar: ‘sorry, ik moet tentamens doen en studiepunten halen!’”

In plaats van in de zon, zit hij in het appartement dat zijn familie in Florida heeft achter de computer. “Wat wel grappig was, is dat ik twee beeldschermen had staan. Op eentje deed ik mijn schoolwerk en tentamens, en het andere scherm stond achter me zodat mijn leraren via de webcam in de gaten konden houden of ik niet stiekem het boek erbij pakte en afkeek, haha.” De Florida Winter Series was hoe dan ook ‘unieke, coole ervaring’, vertelt hij. “Het was super om daar te zijn en racen met coureurs uit Europese klassen. En een goede manier om kilometers te maken.”

Credit hoofdafbeelding: IMSA, Getty Images en Motorsport Images.

