Drie raceweekends, drie crashes, nul punten: dat is de pijnlijke oogst voor Nicholas Latifi, met de Williams-coureur die erkent dat de seizoensstart niet makkelijk voor hem is geweest.

De Canadees zelf vertelt Formula1.com dan ook dat hij blij is dat teamgenoot Alexander Albon in Australië Williams’ eerste punt van 2022 heeft gepakt. “Ik ben heel blij voor het team, want we maken echt een lastige start van het seizoen door”, stelt hij.

Waar Williams in 2021 een aanzienlijke stap vooruit had gezet, heeft het dit jaar ogenschijnlijk meer moeite door Q1 te komen, de eerste schifting van de kwalificatie. De FW44 van het team lijkt minder competitief dan 2021’s FW43B, met het team dat volgens Latifi echt nog naar ‘balans en snelheid’ zoekt.

Kostbare crashes

Tel erbij op dat Latifi zelf tot twee keer toe crashte in Saoedi-Arabië en daarna ook in Melbourne een flinke klapper maakte na een opmerkelijk incident met landgenoot Lance Stroll, en het is niet gek dat Latifi van een stroeve start spreekt.

Dat Latifi de nodige schade heeft gereden, noemt Williams’ head of vehicle performance Dave Robson tegenover GPFans uiteraard niet wat je wil, maar ook weer geen enorme ramp. “Als je naar circuits als in Jeddah of Melbourne gaat, weet je dat de muren dichtbij staan en ongelukken in een klein hoekje zitten.”

“Je houdt er dus rekening mee wat je budget betreft”, benadrukt Robson. “Je zet er een deel van je budget voor opzij.” Natuurlijk helpen crashes niet, vooral met de geringe hoeveelheid reserveonderdelen, maar volgens Robson is het ontwikkelingstempo zo rap dat nieuwe onderdelen vaak zelfs wat beter zijn.

Uiteraard, vervolgt hij, zet een team met de geldende budget cap liever niet te veel geld opzij voor reparaties en reserveonderdelen. “Maar je moet er gewoon het beste van maken”, zegt Robson, “het hoort allemaal bij het spel met de budget cap.”