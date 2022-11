Een overstap naar de IndyCar is volgens Nicholas Latifi de ‘meest voor de hand liggende’ overstap, nu hij na dit seizoen afscheid neemt van de Formule 1. Maar de Canadees wil andere opties, die er zijn, niet uitsluiten.

Latifi kreeg onlangs te horen dat zijn contract bij Williams in de Formule 1 niet verlengd zou worden. De 27-jarige Canadees debuteerde vorig jaar in de Formule 1 en kon op twee jaren bij Williams rekenen, maar vanwege tegenvallende prestaties is zijn contract niet verlengd. Williams heeft het zitje al toegezegd aan Formule 2-coureur Logan Sargeant, mits hij genoeg superlicentiepunten verzamelt.

Ondertussen is Latifi op zoek naar een zitje voor 2023, wetende dat het in een andere raceklasse zal zijn. “Op dit moment houd ik alle opties open en overweeg ik ze allemaal”, zegt Latifi in de Beyond the Grid-podcast. “Het is duidelijk dat de meest voor de hand liggende route – of zo lijkt het in ieder geval voor de meeste fans en buitenstaanders – de overstap naar de IndyCar is. Het zijn formulewagens, ze presteren op een extreem hoog niveau en het is een zeer spannende klasse.”

De IndyCar is dan ook de raceklasse waar Latifi, naast de Formule 1, ‘het meest van geniet’. “Als ik een weekend vrij ben dan geniet ik ervan om IndyCar-races te kijken. Het zijn spannende races, ze rijden op de limiet. Het is een specseries, een geavanceerder Formule 2-kampioenschap.”

Maar Latifi wil zich nog niet binden aan een overstap naar de IndyCar. Hij ontkende onlangs al de geruchten dat hij zou hebben getekend bij een topteam in de Amerikaanse raceklasse. De Canadees wil zich niet alleen op de IndyCar richten. “Ik heb me nog niet toegewijd aan iets. Als ik de berichten van de afgelopen tijd lees, dan is dat wel al het geval en heb ik al een contract ondertekend. Maar dat is niet het geval!”

Het was voor Latifi dan ook ‘behoorlijk grappig’ om in Austin van de fans felicitaties te krijgen voor het zitje in de IndyCar. “Het gebeurde gewoon bij het wandelen, ik ga dan niet zeggen dat dat niet waar is omdat het me niet echt kan schelen, maar het werd zo vaak gezegd! Ik heb nog niet besloten wat ik ga doen, er zijn opties in verschillende autosportdisciplines”, aldus de Williams-coureur.