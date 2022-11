Na 58 ronden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi kwam er een einde aan een bijzondere reeks van Lewis Hamilton. Het is voor de zevenvoudig wereldkampioen het eerste seizoen zonder zege. Hij zet dit seizoen dan ook in de ’top-drie slechtste seizoenen’, maar 2011 spant voor hem nog steeds de kroon.

Na Brazilië had Hamilton nog goede hoop dat er ‘potentieel een kans’ zou zijn op de zege in Abu Dhabi, maar die kansen waren na de kwalificatie al flink geslonken. De Brit moest van de vijfde plek komen maar had een allesbehalve vlekkeloze race. Hij meldde vroeg in de race problemen met de auto en joeg op de vierde plaats van Carlos Sainz toen hij moest uitvallen vanwege technische problemen.

“Ik heb alles gegeven”, blikt Hamilton terug op de Grand Prix van Abu Dhabi. “Deze laatste race was uiteindelijk een samenvatting van het hele seizoen, ik ben blij dat het voorbij is.”

Lees ook: ‘Volgend jaar gaan we de beste Lewis Hamilton ooit zien’

Het seizoen was er een om te vergeten voor Hamilton, die voor het eerst géén zege pakte. “Het had natuurlijk mooi geweest om een zege te pakken”, zegt Hamilton. “Maar één zege is niet echt genoeg, of wel?” Voor hem voelde de eerste keer dat hij een vijfde plek pakte ‘als een zege’. “Toen we voor het eerst vierde werden, voelde het als een zege. Ons eerste podium voelde als een zege. We hadden bij de tweede plekken het gevoel dat we wat bereikt hadden.”

Afscheid van W13

Na alle succesjaren was dit een tegenvallend jaar voor Hamilton, al stelt hij dat 2011 het ‘moeilijkste jaar’ voor hem was. “Dit was niet het beste jaar, dit behoort tot de top-drie van mijn slechtste seizoenen.” Wel heeft hij naast de baan de nodige vooruitgang geboekt, meent hij. “Ik was zelf sterker, de samenwerking met het team was beter en we bleven verenigd. Er zijn dus veel positieven dit jaar.”

Lees ook: Hamilton kijkt uit naar afscheid van W13: ‘Wil nooit meer in deze auto rijden’

Hamilton gaf na de kwalificatie aan ernaar uit te kijken om afscheid te nemen van de W13. Voor hem kan de dinsdag, de dag van de Pirelli-bandentest voor 2023, niet snel genoeg komen. De W13 hoefde hij bovendien niet voor zijn privécollectie te hebben. “Misschien moet ik doen alsof ik ziek ben of zeggen dat ik last heb van mijn rug”, grapt de zevenvoudig wereldkampioen over manieren om onder die test uit te komen.

Foto: Motorsport Images