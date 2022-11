Voor Lewis Hamilton kan het afscheid van de Mercedes W13 niet snel genoeg komen. De Brit moet dinsdag nog aan de slag voor de Pirelli-bandentest in Abu Dhabi, maar is niet van plan om daarna ooit nog in de geplaagde W13 te stappen.

Hamilton had na de sterke weekenden in Austin, Mexico en Brazilië gehoopt op een goede kwalificatie in Abu Dhabi, maar hij moest genoegen nemen met de vijfde tijd. Dat was wel met een gat van zeven tienden naar polesitter Max Verstappen.

“Ik had zeker niet verwacht dat er zo’n groot gat zou zijn”, zegt Hamilton. “Maar we verloren zes tienden op de rechte stukken. Het deed een beetje denken aan de races voor Austin. Bovendien is het gestuiter terug, het was dus geen makkelijke kwalificatie.”

Mercedes weet dat het in de winter hard moet werken om er volgend jaar beter voor te staan. Hamilton wijst met name de remmen, het porpoising en de luchtweerstand van de W13 aan als de problemen die moeten worden opgelost. “Maar er zijn nog veel andere dingen”, benadrukt de Brit.

“We hebben wat downforce, maar we moeten een efficiëntere auto bouwen”, stelt Hamilton. “Iedereen binnen het team weet waar de problemen liggen en wat daar fout is gegaan. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat het team een auto bouwt zonder die karakteristieken.”

Dinsdag stapt Hamilton voor de laatste keer in de W13. Op het Yas Marina Circuit vindt dan namelijk een bandentest van Pirelli plaats, waarbij de teams een voorproefje krijgen van de compounds voor het nieuwe seizoen. Hamilton kijkt uit naar het moment dat die test voorbij is en dat hij uit de W13 stapt.

“Ik kijk uit naar het einde van de dinsdag, de laatste keer dat ik dit ding moet besturen”, blikt hij vooruit. “En ik ben niet van plan om ooit nog in deze auto te rijden. Deze auto zal ik niet in mijn contract vragen!”, grapt Hamilton.

Foto: Motorsport Images