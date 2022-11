Mercedes is niet van plan om Lewis Hamilton in Abu Dhabi prioriteit te geven in de hoop zijn record van een zege in elk seizoen sinds 2007 in stand te houden. Dat zou de zevenvoudig wereldkampioen zelf nooit willen, aldus teambaas Toto Wolff.

Mercedes pakte vorige week in Brazilië nog op de valreep haar eerste zege van het seizoen met George Russell. Teamgenoot Lewis Hamilton moest genoegen nemen met de tweede plek en dreigt met nog één race te gaan zijn indrukwekkende reeks van een zege in elk seizoen sinds 2007 kwijt te raken.

Hamilton gaf eerder dit seizoen al aan dat dat record voor hem niet belangrijk is. Hij vond het belangrijker dat het team dit seizoen een zege zou pakken, wat nu dus gebeurd is. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt er dan ook niet aan om Hamilton in Abu Dhabi prioriteit te geven om zijn record in stand te houden.

“Lewis heeft geen prioriteit nodig en zou dat ook nooit willen”, stelt Wolff. “Het record van een zege in elk seizoen is niet zo’n prioriteit voor hem. Het gaat hem er meer om dat we de auto weer op het niveau krijgen dat we volgend jaar voor meer zeges en hopelijk het kampioenschap kunnen gaan.”

In Brazilië kregen Russell en Hamilton toestemming van het team om om de zege te strijden. Daarmee riskeerde Mercedes een incident tussen de twee, maar de twee maakten het elkaar niet al te lastig. “Als team geven we de coureurs altijd de vrijheid om te racen. Dat hebben we nooit anders gedaan tenzij een coureur mathematisch niet meer in strijd is voor een kampioenschap en de andere wel. We keken er dus zelfs naar uit om ze op dezelfde band te zien strijden”, aldus Wolff.