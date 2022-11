Na de eerste zege van Mercedes in 2022, wat meteen een één-twee werd, is Lewis Hamilton strijdlustig om volgend jaar weer constanter in het gevecht te zitten. De Brit stelt dat Mercedes ‘nog steeds het beste team’ is en dat het resultaat in Brazilië een ‘enorme boost’ is voor het team.

George Russell en Lewis Hamilton hadden na de sterke sprintrace van zaterdag de eerste startrij in handen voor de Grand Prix. Het was geen rechttoe rechtaan race voor het team, maar uiteindelijk kwamen Russell en Hamilton over de streep op de posities waar zij begonnen. Russell bezorgde Mercedes zo haar eerste zege van 2022, wat tot optimisme leidt bij Hamilton.

“Het was een ongelofelijke dag, een geweldig weekend”, blikt Hamilton terug op het weekend in Brazilië. “Het was eigenlijk een geweldige week. Ik heb sinds maandag veel mooie ervaringen gehad en dit is echt een droom voor het hele team. Iedereen heeft dit fantastische resultaat echt verdiend”, prijst hij het doorzettingsvermogen van het team na een moeizame start.

De timing van deze één-twee kon niet beter, stelt Hamilton. “Het is een belangrijk resultaat voor ons, dit is een enorme boost voor het moraal van het hele team. Het team weet met het ingaan van de winter dat we de juiste kant opgaan.”

“En,” voegt de strijdlustige Hamilton toe, “we zijn nog steeds het beste team. We zullen dit volgend jaar meer zien en ik kijk uit naar dat gevecht.”

Hamilton maakte zich in de race nog wel zorgen of hij deze kon uitrijden na het incident met Max Verstappen. De twee toucheerden in bocht 2 na een inhaalpoging van Verstappen, die als schuldige werd aangewezen voor het contact en een tijdstraf van vijf seconden kreeg.

“Op dat moment dacht ik alleen maar dat ik moest uitvallen omdat ik iets voelde”, legt Hamilton uit. “De achterkant voelde niet meer hetzelfde en op dat moment dacht ik dat we de één-twee konden vergeten. Dat is het enige waar ik aan kon denken.”

Foto: Getty Images