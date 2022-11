Mercedes-teambaas Toto Wolff besloot de Grand Prix van Brazilië over te slaan, en voilà, prompt won ‘zijn’ dit jaar zo worstelende team haar eerste race van het seizoen. Sterker nog, in het spoor van George Russell maakte Lewis Hamilton er een één-tweetje van. “Het hele team verdient dit.”

Door Wolffs afwezigheid, was trackside engineering director Andrew Shovlin dit weekend de grote baas bij Mercedes. “Andrew wil nu vast dat ik vaker thuis blijf!”, lacht Wolff – via FaceTime – bij Sky Sports.

Als hij wel aanwezig is, weten de camera’s de fanatiek meelevende Wolff tijdens de races altijd wel te vinden. Hij is doorgaans ook vrij aanwezig over de boordradio, maar dat was dit weekend wel anders. “De verbinding was slecht, dus ik kon nu niemand irriteren”, grapt Wolff.

“Het hele team verdient dit, verdient felicitaties. Andrew deed het geweldig op het circuit, het team thuis op de fabriek heeft ook super werk verricht. Het was een lastig seizoen, maar om op eigen kracht een één-twee te scoren…”, geniet Wolff daarvan.

Extra lof is er natuurlijk voor Russell, die zijn eerste zege boekte. “Hij had een paar jaar geleden in Bahrein al kunnen winnen (toen hij de zieke Hamilton verving, red.) en had alles nu onder controle. Hij had een fantastische dag, had de snelheid, ging geweldig met de druk om en werkte goed samen met Lewis.”

