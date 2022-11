George Russell is een racewinnaar in de Formule 1. De Brit heeft voor Mercedes in Brazilië voor de eerste overwinning van het seizoen gezorgd en deed dat op uiterst knappe en volwassen wijze. Lewis Hamilton werd tweede en maakte er de eerste 1-2 van sinds Imola 2020.

Na een overwinning voor George Russell in de sprintrace ging het vandaag om de echte trofee. De laatste voorste rij die alleen maar uit Mercedessen bestond was in Saudi-Arabië 2021, dus dit was de grootste kans in tijden voor het Duitse team. De race startte voor Russell vlekkeloos. Hij had een goede start en kon voor teamgenoot Hamilton blijven. Pas tegen het einde van de race kwam de Brit pas echt onder druk te staan omdat Lando Norris zijn McLaren moest parkeren.

Foto: Motorsport Images

De strategie van Mercedes was duidelijk: “Jullie houden het respectvol, maar er mag geracet worden”. Hamilton probeerde de laatste rondes hard te pushen en in de DRS-zone van zijn teamgenoot te komen, maar kon niet binnen één seconde van Russell komen en settelde uiteindelijk voor P2.

“Bij de uitloopronde kwamen alle emoties voorbij. Van de kartbaan tot mijn familie aan toe. Het is niet te geloven”, kan Russell zelf bijna niet bevatten. De Brit wist op enorm knappe wijze teamgenoot Hamilton voor te blijven en reed de wedstrijd op volwassen wijze uit. “De druk van Lewis was op het einde enorm, maar ik ben zo blij dat het uiteindelijk is gelukt.”

De emotionele racewinnaar bedankt zijn team en de mensen die hem hebben gebracht waar hij nu is. “Dit gevoel is ongelofelijk. We hebben dit als team bereikt en het is pas het begin”, eindigt Russell.