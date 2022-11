Lewis Hamilton zit na de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi met de nodige vraagtekens. Hij was verbaasd over het grote gat naar Ferrari en Red Bull terwijl teamgenoot George Russell wel al rekening hield met de derde startrij.

Na de vrijdagtrainingen leek Mercedes nog een bedreiging te kunnen vormen voor Red Bull en Ferrari, maar in de kwalificatie zat de snelheid er niet in. Het verschil tussen Lewis Hamilton en George Russell was met drie duizendsten van een seconde minimaal, maar voor de twee coureurs was het slechte nieuws dat dit slechts om de vijfde en zesde plek ging.

Hamilton en Russell zaten uiteindelijk zeven tienden van polesitter Max Verstappen vandaan, een verschil dat op verbazing van Hamilton kan rekenen. “Ik weet niet waarom we zo langzaam waren in de kwalificatie”, zegt de Brit tegen Viaplay. “Het was niet ideaal met de banden. Wij deden snelle out-laps, zij deden langzame. Zij waren plots een stuk sneller. Daar heeft het waarschijnlijk wel mee te maken.”

Lees ook: Verstappen verovert in Abu Dhabi twintigste poleposition

Van zijn foutje in bocht 14 baalt Hamilton wel. “Dat heeft 2,5 tienden gekost”, stelt de zevenvoudig wereldkampioen, die daarmee net aan aan de vierde tijd van Carlos Sainz had gezeten.

Net zo snel als Ferrari

Teamgenoot Russell had al verwacht dat Mercedes rond de vijfde en zesde plaats zou eindigen. “Qua rondetijd hadden we gehoopt dat we meer in de buurt hadden gezeten, zeker na de recente prestaties”, doelt hij op het sterke weekend in Brazilië, waar hij zijn eerste zege pakte. “Maar we hebben zeker weten een betere raceauto.”

Lees ook: Hamilton ontsnapt aan straf na rode vlag in VT3 Abu Dhabi

Toch is de Mercedes W13 ‘niet zo snel als de Red Bull’, geeft Russell toe. “Maar misschien wel vergelijkbaar met de Ferrari. Hopelijk kunnen we dus alsnog voor het podium gaan.” Voor het grote verschil tussen de tijden in de tweede sector tussen de twee, heeft Russell wel een verklaring. “We reden met andere downforceniveaus. We zullen wel zien hoe dat in de race uitpakt, maar het is niet een al te groot verschil”, besluit de Brit.

Foto: Motorsport Images