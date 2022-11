Lewis Hamilton heeft geen straf gekregen voor het vermeend niet genoeg afremmen tijdens een rode vlag in de derde vrije training. De stewards oordelen dat de Mercedes-coureur ‘alle redelijke maatregelen’ heeft genomen om te voldoen aan de reglementen.

In de derde vrije training kwam er een rode vlag voor wat brokstukken van de AlphaTauri van Pierre Gasly die op de baan lagen. Hamilton zette voor het zwaaien van de rode vlag aan voor een snelle ronde en naderde bocht 5 toen deze gezwaaid werden.

Hamilton haalde daarvoor wel nog twee andere coureurs op de baan in, waarna er een onderzoek kwam omdat de Brit niet snel genoeg afgeremd zou zijn tijdens de rode vlag. Het incident werd na de vrije training onderzocht en Hamilton moest zich bij de stewards melden.

Na het horen van de uitleg van Hamilton hebben de stewards besloten om geen straf uit te delen. Zij stellen vast dat Hamilton de auto van Kevin Magnussen inhaalde terwijl de rode vlag werd gezwaaid. Hamilton legde uit dat hij bezig was aan een snelle ronde en dat hij bij het zien van de rode vlag ‘onmiddellijk van het gas ging en de rem intrapte’. Tegelijkertijd keek hij in zijn spiegels om te controleren of er andere auto’s achter hem reden, waardoor hij de auto van Magnussen passeerde.

De stewards hebben deze zaak naast die van Max Verstappen in Zandvoort van 2021 gelegd, toen de Nederlander ook geen straf kreeg voor een vergelijkbaar vergrijp. Uit de telemetrie bleek dat Hamilton inderdaad bij het zien van de rode vlag van zijn gas ging en de rem intrapte. De stewards concluderen daarom dat Hamilton ‘alle redelijke maatregelen’ nam om te voldoen aan de reglementen ‘door zijn snelheid op veilige manier’ te minderen.